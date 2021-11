Már nem elég az oltás a járvánnyal szemben

Keserű György egy csütörtöki rendezvényen azt mondta: miközben a kormány a járvány megfékezését továbbra is az oltásokra alapozza, ez már nem elegendő a negyedik hullám laposítására - számolt be a Népszava. Szerinte "ha valami csoda történne és holnap mindenki elmenne felvenni az oltást, a ma még négy millió oltatlan embernek akkor is csak 3-5 hét múlva lenne védettsége a vírus ellen. A járványmodellek viszont éppen ekkorra jósolják a negyedik hullám tetőzését".

A szakember arra figyelmeztetett, hogy valamennyi védekezési eszközt – az oltást, a maszkviselést, a gyakori fertőtlenítést, a gyakori tesztelést, a tünetes betegek azonnali izolációját és egyidejű gyógyszeres terápiáját – használni kellene. Sőt a vírusellenes gyógyszerek alkalmazására is szükség lesz.

Pilisborosjenőn már gyártják a favipiravirt. Fotó: MTI Pilisborosjenőn már gyártják a favipiravirt. Fotó: MTI

Jelenleg a favipiravir az egyetlen, Magyarországon engedélyezett szájon át szedhető, a betegek otthonában is adható vírusellenes gyógyszer. Ezt idén tavasztól rendelhetik meg a még kórházi kezelésre nem szorulóknak a háziorvosok.

De a favipiravir mellé hamarosan új készítmények is megjelenhetnek a koronavírusos betegek terápiájában, több hatóanyag klinikai próbái zajlanak szerte a világban. Közülük az egyik legígéretesebb antivirális szer a molnupiravir, amelynek hatásmechanizmusa a favipiraviréval és a remdezivirével azonos. Ez utóbbiból 3000-3500 betegnek elegendő még van, ám ez csak kórházban adható.

A molnupiravir az Egyesült Királyságban már vészhelyzeti engedélyt kapott, de hamarosan az Amerikai Gyógyszerügynökség (FDA) is engedélyezi az alkalmazását covidos betegeknél. Az eddigi klinikai vizsgálatok szerint a készítmény 50 százalékkal csökkenti a kórházi ellátásra szorulók számát. Egy másik újdonság, a paxlovid még ennél is nagyobb arányban, mintegy 90 százalékkal mérsékelheti a kórházba kerülés kockázatát. Bár ennek tesztelése egyelőre lemaradásban van a molnupiravirhoz képest, ám ugyancsak nagy szerepe lehet a megelőzésben, a védekezésben – mondta a kutató.