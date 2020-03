Már számolgatják, mit művel a koronavírus a magyar gazdasággal

A londoni Capital Economics külön helyzetértékelést állított össze a közép- és kelet-európai EU-gazdaságokban várt negatív növekedési hatásokról. Azt valószínűsítik, hogy a koronavírus-járvány átgyűrűző - főleg a beszállítói hálózatokat érintő - hatásai Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban egyaránt 0,2 százalékponttal lassítják a növekedést.

A Capital Economics ennek alapján a magyar gazdaságban az általa eddig várt 3,5 százalék helyett 3,3 százalékos, Csehországban 2 százalék helyett 1,8 százalékos, Lengyelországban 3 százalék helyett 2,8 százalékos GDP-növekedést valószínűsít 2020 egészére.

A cég londoni elemzői hangsúlyozzák ugyanakkor azt is, hogy a magyar, a cseh és a lengyel költségvetési pozíció lehetővé teszi a költségvetési válaszlépéseket többletkiadások formájában - írja az MTI.

Hogyan lehet védekezni a koronavírus ellen – gazdaságilag?

A lehetséges beavatkozások egyrészt a jegybankok oldaláról érkezhetnek - a Fed a napokban olyan rendkívüli kamatvágást jelentett be, amire nem volt példa 2008 óta. Az 50 bázispontos lazításban más jegybankok is követhetik majd a Fedet. Felújíthatják a mennyiségi lazítási programot, vagy ahol még nem zárták le, új lendületet adhatnak a pénznyomtatás ezen módjának. Magyarországon a monetáris politika eddig is ultralaza volt, ezért nem látszik különösebb tér a további lazítás előtt, különösen úgy, hogy közben a forint történelmi mélyponton mozog. A jegybanki bevatkozás mellett azonban a gazdasági károk mérséklésére a költségvetési lazítás eszköze is rendelkezésre áll az államokban - ezen a téren már lényegesen több lehetőséggel rendelkezik Magyarország is. Ahogy most a londoniak, korábban az Equilor elemzői is jelezték: bőven van tér a lazításra a büdzsében, ráadásul a globális válságra tekintettel az EU is elnézőbb lesz a kormányokkal szemben, ha a költségvetési szabályok betartásáról lesz szó.