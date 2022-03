Már több, mint 1 millió ukrán menekült Lengyelországba

A lengyel határőrség szerint a háború kezdete óta 1,2 millió ember menekült Ukrajnából Lengyelországba. Csak hétfőn 141 500-an lépték át a határt – írta az ügynökség a Twitteren – ez nem éri el a vasárnapi 142 300-as napi rekordot - számol be a BBC.

Autósok tartanak az ukrán-lengyel határ felé a nyugat-ukrajnai Sehinyi közelében 2022. március 1-jén. Fotó: MTI/AP Autósok tartanak az ukrán-lengyel határ felé a nyugat-ukrajnai Sehinyi közelében 2022. március 1-jén. Fotó: MTI/AP

A menekülők mintegy 90 százaléka ukrán állampolgár, többnyire nők és gyerekek. Egy tudományos becslések szerint a menekültek mintegy 40 százaléka már elhagyta Lengyelországot más országokba utazott tovább.

Lengyelország már sok ukrán otthona volt – a becslések szerint egy és két millió ember között mozog –, és sokan jöttek ide, hogy családjukkal vagy barátaikkal szálljanak meg itt.

Lengyelek ezrei fogadnak be menekülteket saját otthonukban is, és ma a lengyel parlament sürgősségi törvényt vitat meg, hogy kompenzálja azokat, akik ezt teszik. A jogszabály azt is lehetővé tenné, hogy az ukránok 18 hónapig Lengyelországban éljenek és dolgozhassanak, valamint ingyenes egészségügyi ellátásban és iskoláztatásban részesüljenek.