Már újabb háborús indokot is találtak az oroszok

Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek személyesen kellett volna megjelennie a konferencián, ám ezt az utazási szabályok nem tették lehetővé, ezért virtuálisan jelent meg a tanácskozáson. Nem mellékes információ, hog beszéde alatt több diplomata is kivonult a teremből, többek között Franciaország és Nagy-Britannia képviselője is, ezzel tiltakozva az oroszok ukrajnai inváziója ellen.

Lavrov bejelentkezésében az orosz invázió szükségességét egy újabb okkal próbálta alátámasztani. Mint mondta, valós a veszélye annak, hogy Ukrajna atomfegyverekhez jusson, ezt pedig meg kell akadályozni. Az orosz külügyminiszter arról is beszélt, hogy Oroszország számára elfogadhatatlan, hogy több európai ország területén is amerikai nukleáris fegyverek van.

Ugyanezen az ülésen az ukrán külügyminiszter háborús bűnökkel vádolta meg Oroszországot az országa elleni bombázások miatt, illetve az orosz agresszió és a tömegpusztító fegyverek kérdésének megvitatása érdekében rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte. (BBC)

Az alábbi, Twitteren megosztott videón az látszik, ahogy kivonultak a diplomaták Lavrov beszéde közben.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D