Marad a digitális tanrend – 31,5 ezer egészségügyi dolgozót beoltottak

Az operatív törzs mai tájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta, hogy a téli szünet alatt fertőtlenítettek az oktási intézményekben. A tanárok és iskolai dolgozók számára elérhető január eleji tesztelési lehetőségen viszonylag alacsony volt az érdeklődés, nagyjából 21 ezer pedagógus vette igénybe a tesztet, köztük 209 fertőzöttet találtak.

Marad a digitális tanrend a középiskolákban

Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy komoly utánajárás és elemzés után, a nemzetközi járványhelyzetet és az óvatosságot szem előtt tartva azt javasolta az operatív törzs a kormánynak, hogy január 11. után is hosszabbítsa meg a digitális munkarendet a középiskolákban. Maruzsa Zoltán hozzátette, hogy erről és a más járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos döntésekről holnap derülnek ki a részletek.

Az oktatási intézmények dolgozói közül is elsőként a 60 év felettiek, majd a veszélyeztetett csoportba tartozók kapják meg a vakcinát, de az államtitkár minden pedagógustól azt kérte, hogy regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon.

Az országos tisztifőorvos ezúttal is a reggel óta már ismert statisztikák elismétlésével kezdte tájékoztatóját:

az elmúlt 24 órában 3068 újabb magyarnál mutatták ki a fertőzést, míg 127 beteg elhunyt. Az aktív fertőzöttek száma 144 970 fő. A gyógyultak számát technikai okok miatt ma nem tették közzé.

A pandémia jelenleg is zajlik, mind nemzetközi, mind hazai szinten, így fontos az intézkedések további betartása.

A járvány nem ért véget annak ellenére sem, hogy az elmúlt napokban és hetekben új eszközök állnak rendelkezésre a járványvédelemben, így a higiéniás szabályok betartása továbbra is fontos.

Zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, az intenzíven és a sürgősségi osztályokon dolgozók már mind megkapták az oltást, most a más osztályokon dolgozók vakcinálása zajlik. A 25 oltópont mellett már városi kórházakban is zajlik az oltás, ezután lépnek majd be a körbe a szakellátók és a háziorvosi rendszer is, ha már lesz elegendő vakcinamennyiség – mondta Müller Cecília. Kiemelte,

szerda estig 31,5 ezer egészségügyi dolgozót már beoltottak.

Elkezdődtek az oltások az idősotthonokban, már négy nagyobb intézményben zajlik az oltóanyag beadása. Mind az ápoltak, mind a bentlakók, mind a személyzet körében nagy az érdeklődés az oltóanyag felvétele iránt, összesen 1226-an kérték a vakcinát. A tisztifőorvos szerint ez oltási tapasztalatgyűjtésre is jó, hiszen ilyen nagy volumenben még nem oltottak korábban Magyarországon, és ez a további szociális intézményekben is jól fog jönni.

Az Európai Gyógyszerügynökség zöld utat adott az amerikai Moderna gyógyszercég vakcinájának, ebből 80 millió jut összesen az EU-tagállamoknak – Magyarország 1,74 millió adagra számíthat. Müller Cecília úgy fogalmazott, hogy folyamatosan bővül a vakcina-ellátási lehetőség, így fokozatosan tudnak belépni a csoportok, amely egyre szélesebb körbe teszi majd lehetővé az oltakozást. A Moderna vakcinája a jövő héten érkezhet Magyarországra.

Lebukott egy ballószögi presszó

Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese ismertette az intézkedési statisztikákat is az elmúlt 24 órából:

a közterületi maszkviselés hiány miatt 173;

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 17;

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 17 esetben intézkedtek a rendőrök.

A kijárási korlátozások megsértése miatt 335 személy ellen kellett fellépni. A korlátozások bevezetése óta összesen 22 198-an alkalommal intézkedtek a rendőrök.

Az alezredes elmondta, hogy egy ballószögi presszóban a kiérkező rendőrök szeszesitalt fogyasztó vendégeket találtak, így a vendéglátóegységet a járványvédelmi intézkedések megsértése miatt hét napra bezárták.

Így alakultak a napi karanténszámok

Az elmúlt napon 3062 új házi karantént rendeltek el, így összesen 21 627-en vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt.

A rendőrség 10 100 karanténellenőrzést végzett, az alkalmazáson keresztül 2618-an kommunikálnak a hatósággal.

Kérdések