Máris átszabta a kormány a rezsiszabályokat

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón kürtölte világgá, hogy megváltoztatja a rezsicsökkentés csökkentésének részletszabályait. Az nem változott, hogy az 1729 köbméteres átlagfogyasztásig továbbra is alacsony lesz a gázár, afölött viszont a gáz fűtőértékét is figyelembe véve számolódik ki, mennyit is kell fizetni piaci alapon.

A kormány a lakosságnál egy magasabb fűtőérték szintet határozott meg, az eddigi 59 132 MJ helyett 63 645 MegaJoule lesz a fűtőérték-küszöb - derül ki a Magyar Közlönyből. Ennél a mikrovállalkozásoknál alacsonyabb a küszöbérték, ezzel szemben a rezsicsökkentésre jogosult cégeknél magasabb, náluk átlagot számítanak a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves fűtőértékadatokra. Majd ezt érvényesítik az 54 810 MJ szintre egészen 1489 gáztechnikai normál m3-ig.

A bonyolult meghatározás azt jelenti, hogy a számlákon jelölt átlagos fűtőértékadattal, amelyet MegaJoule/köbméter (MJ/m3) mértékegységben adtak meg, el kell osztani az 54 810 MJ értéket - írja a Napi.hu. Így kijön, hogy mennyi a havi fogyasztás, és ennek kell a támogatott árnál 1489 köbméter fogyasztás alatt lennie.

A többgyerekes családok kedvezményére is újra meghatározták a fűtőértékre vonatkozó limitet. Ennek értelmében a korábbi 20 520 M szintet 22 086-ra emelték, míg a negyedik gyerekek után járó további 10 250 MJ helyett 11 043 MJ-t kell figyelembe venni.