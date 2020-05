Mától mehetünk focimeccsre vagy színházba, de a koncertekre még várni kell

Újra látogathatják a stadionokat a szurkolók, fogadhatnak nézőket a kulturális intézmények. Egy tegnap megjelent kormányrendelet ugyanis látogathatóvá teszi a szabadtéri rendezvényeket, bizonyos megkötésekkel.

A Puskás Akadémia lelátói sem tátonganak majd üresen A Puskás Akadémia lelátói sem tátonganak majd üresen

Szabadtéri rendezvénynek a négy fallal körülvett, fedett helyen zajló rendezvényeket definiálja a jogszabály. De azért a stadionok, nyitott uszodák, szabadtéri színpadok, mozik is befértek a jogszabály hatálya alá. Sőt, a sátorban tartott cirkuszi előadás is.

Arra azonban ügyelni kell, hogy a nézők megfelelő távolságban legyenek egymástól, és az előadás alatt - különösen a szönetekben is betartsák az óvintézkedéseket, például a másfél méteres távolságtartást. Ennek értelmében ahol ülőhelyek vannak, ott csak minden negyedik székre szabad nézőt ültetni - de a páholyokat mentesíti e feltétel alól a rendelet - valamint közvetlenül egymás mögé sem lehet látogatót ültetni.

A rendező feladata, hogy eltávolítsa a helyszínről azokat, akik megszegik ezeket a szabályokat.

Az alábbi rendezvények esetében fogadhatnak nézőt mától a szervezők:

sportrendezvény

színházi előadás

mozi

cirkusz

a muzeális intézményen kívül rendezett képzőművészeti kiállítás

az irodalmi és könyvszakmai rendezvény

a közgyűjtemény, közművelődési intézmény, illetve közösségi színtér által szervezett rendezvény

A nemzeti park igazgatóságok által fenntartott szabadtéri bemutató létesítményeket is fel lehet keresni.

Továbbra sem engedik meg viszont a zenés, táncos rendezvények - koncertek, fesztiválok - látogatását, ahová nem kell ülőhelyet váltani.

Mivel a rendelet a mai naptól hatályba lép, már a ma esti előadásokra is mehetnének az érdeklődők, bár kérdés, hogy a szervezők felkészültek-e az nézők fogadására. A nézőtér átalakítása biztos időt vesz igénybe. De például a magyar első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulóját már a szurkolók előtt rendezhetik meg. Vasárnap például Puskás Akadémia FC-Ferencváros meccs lesz, amelyen ha a telt ház nem is, de a szezon csúcs nézőszáma garantált - és Orbán Viktor kormányfő felbukkanására is számítani lehet.

Egy másik, szintén tegnap megjelent rendelet pedig a fővárosi korlátozások - szerdán már beharangozott - lazításáról szól, amely értelmében a vendéglátóhelyek belső tereiben is helyet foglalhatnak a vendégek, valamint a játszóterek is kinyitnak.