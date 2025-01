Meddig tart ez még? – percről percre közvetítjük a jegybank tájékoztatóját

A globális környezetben az elmúlt egy hónapban is változékony volt a befektetői hangulat. A gát- és olajárak emelkedtek. A Fed és az Európai Központi Bank kamatpályája között divergencia alakulhat ki, utóbbi gyorsabban csökkenhet – kezdte Virág Barnabás, az MNB alelnöke.

Mind a headline, mind a maginfláció emelkedett, figyelmeztető jelként értékelték a kockázatkerülés erősödését. Továbbra is fegyelmezett inflációellenes politikát kell vinni – húzta alá az alelnök.

A Monetáris Tanács a keddi ülésén csak a kamattartási opciót tárgyalta, és egyhangúlag hozta meg döntését – ismertette Virág Barnabás. Az MNB december vége óta az FX-swap tendereit 50 bázisponttal magasabban, 6 százalékon hirdette meg, és ezeket továbbra is ilyen szinten fogja tartani – közölte.

Az energia- és az élelmiszerpiacon is emelkedtek az árak világszinten – ismertette Virág Barnabás. Várakozásuk szerint a z év közepén a Fed 4 százalékra csökkentheti az amerikai alapkamatot, míg az Európai Központi Bank kamatcsökkentése erőteljesebb lehet, ez a feltörekvő piacokon „szembeszeles közeget eredményezhet” – mondta az MNB alelnöke.

