Még ma megtudjuk, mi van a kínai és orosz szerződésekben

Szinte csak a járvány elleni védekezéssel foglalkozott tegnapi ülésén a kormány - kezdte mai tájékoztatóját Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a harmadik hullám felfutó szakaszban jár, a második hullám legnehezebb napjainál is nehezebb időszak elé nézünk, és csak a kontaktusok számának csökentésével lehet megakadályozni a vírus terjedését.

A járvány elleni küzdelem legfontosabb eszközének az oltást nevezte, egyben az egyetlen olyan járványügyi területnek, ahonnan jó hírekkel tud szolgálni. Eddig egymillió 150 ezer ember kapta meg legalább az első oltást, 327 ezren már a másodikat is. A miniszter szerint az átoltottság tekintetében az Európai Unióban a második helyen áll Magyarország, az elmúlt napokban pedig élen jár abban, hogy a legnagyobb arányban képes beoltani a lakosságot. Közlése szerint a lakosság 11,34 százaléka kapta már meg az első oltást, ez az arány az EU-ban kevesebb, mint 7 százalék.

Fontos bejelentése volt, hogy néhány órával ezelőtt 450 ezer adag vakcina érkezett Kínából, és ezzel a második szállítmánnyal már 1 millió vakcinához jutottunk onnan.

Az oltás ütemezésével kapcsolatban az hangzott el a Kormányinfón, hogy húsvétig az idősek, vagyis a 60-65 év feletti korosztály beoltására kerülhet sor. (Itt meg kell jegyezzük, hogy nemrég még arról volt szó, hogy húsvétig mindenkit beoltanak, aki regisztrált az oltásra. A jelek szerint a kormány már nem tartja betarthatónak ezt az ütemezést, a beérkező vakcinaszállítányok ellenére sem. Ma már az első félév végére teszik a beoltások lezárását.) A miniszter azt is közölte, hogy nem tudják, lehet-e nyitni húsvétkor, ezt nem meri megjósolni.

Gulyás kiemelte, hogy több százezer idős ember még nem regisztrált, őket a tisztifőorvos levélben fogja megkeresni, hogy kérjék az oltást. A miniszter szerint minden hatóanyag biztonságos és védettséget nyújt a vírus ellen.

Szóba kerültek a mutáns vírusok is. A jelentések szerint a brit változat a fiatalabb korosztálynál is súlyos betegséget tud okozni, ezzel együtt a kórházakban kezeltek több mint 80 százaléka 60 év feletti. Ezért is lenne fontos, hogy minél többen regisztráljanak az oltásra. Eddig közel 3,2 millióan tették ezt meg, és figyelembe véve az első körben oltottakat (egészségügy, szociális szféra), a magyar társadalom mintegy 50 százaléka kért eddig oltást. Az immunitás eléréséhez azonban 60-70 százalék kellene - emelte ki a miniszter.

A vakcinák beszerzéséről pedig azt tudtuk meg, hogy a kormány 24 órán belül nyilvánosságra hozza a kínai és orosz szerződéseket. "A lehető legnagyobb nyilvánosságot támogatjuk" - közölte Gulyás, aki szerint ezek közérdekű adatok, semmi titok nincs bennük. Ezzel szemben az Európai Unió által kötött szerződéseket Brüsszel nem engedi nyilvánosságra hozni - tette hozzá az előzőekhez. A magyar kormány ez ügyben meg fogja keresni az Európai Bizottság illetékesét.

Visszautalva a vakcinabeszerzésekre, Gulyás ezen a ponton megjegyezte, hogy a kínai és orosz vakcinák nélkül jelenleg 650 ezer embert lehetett volna csak beoltani.

A gazdasági témákat érintve felidéze, hogy a hétfőn hatályba lépett gazdaságvédelmi intézkedésekkel különösen a nehéz helyzetbe került szolgáltatóiparban próbálnak segítséget nyújtani- "Együttérzünk minden érintettel" - mondta a miniszter. aki szerint "senkit nem akarnak az út szélén hagyni". Elmondta, hogy a bértámogatást kiterjesztették minden érintett szektorra, egész márciusra, egyben mentesítve az érintett vállalkozásokat a szociális hozzájárulás fizetése alól, valamint a helyiségbérleti díj alól az állami, önkormányzati helyiségek esetében. A kata szerinti adót is elengedik márciusra a kisvállalkozóknak.

A kormány tegnap pedig arról döntött, hogy a 10 millió forintos újraindítási kölcsönt is elérhetővé teszik a számukra, ezért arra utasították az MFB-t, hogy ennek feltételeit a lehető leghamarabb teremtse elő. A bértámogatásokra egyébként eddig 50,618 milliárd forintot fizettek ki eddig.