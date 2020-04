Még mindig nagyon pesszimisták az amerikaiak

Március után áprilisban is jelentősen romlott a fogyasztók gazdaságba vetett bizalma az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány következményeként, de a jelek szerint kezdik úgy gondolni, hogy a legrosszabbon már túljutott az ország.

A Conference Board nonprofit gazdasági kutatóintézet kedden közölte, hogy a márciusi 118,8 pontról 86,9 pontra, 2014 szeptembere óta a legalacsonyabb szintre zuhant a fogyasztói bizalmi index. Elemzők ennél valamivel jobb értékre, 87,9 pontra számítottak áprilisról. Bár a mutató rekordmértékben, 31,9 ponttal csökkent, értéke így is jócskán meghaladja a minden idők mélypontját jelentő, 2009 elején mért 25,3 pontot.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!