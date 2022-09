Megdöbbentek a szülészek Pintér Sándor "abortusz-reformján"

A hétfői Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a terhességet megállapító szakorvosnak igazolnia kell, hogy az érintett nőnek egyértelműen, azonosítható módon megmutatta a magzati életfunkciók működésére utaló jeleket.

A szülészeti és nőgyógyászati szakma zavarát jelzi, hogy a Népszava által kérdezett vezető szakemberek közülük senki nem akarta kommentálni az új helyzetet. Nyilatkozott viszont Pusztai Erzsébet, aki annak idején, jobboldali kormány államtitkáraként eredményesen tartott egyensúlyt az öreg konzervatív férfi politikusok és a szülő korú nők érdekei között. Ahányszor csak szóba került az abortusz szabályozása, ő rendre azt helytelenítette: mindenki csak a nőkről beszél. A most életbelépő szabály – szerinte – azért is érthetetlen, mert a terhesség idejének megállapítására eddig is történt ultrahang vizsgálat. Továbbá megosztotta szakmai kérdéseit is: