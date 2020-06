Meggátolná a kormány, hogy új tulajdonosa legyen magyar cégeknek

Az államtitkár a tulajdonvédelemre kitérve hangsúlyozta, hogy a kormány semmiképp nem akarja korlátozni a tőke szabad áramlását, és üdvözöl minden tranzakciót, amely az eladónak, a vevőnek és a munkavállalóknak is érdeke. Meg akarja ugyanakkor gátolni azt , hogy vállalkozásokat az átmeneti nehézségek kényszerítsenek eladásra, és emiatt kerüljenek új tulajdonoshoz.

Bizakodásra adnak okot a gazdaságvédelem eddigi eredményei, hiszen már harmadik hete csökken a regisztrált álláskeresők száma, és a vállalati visszajelzések is kedvezőek - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) keddi budapesti sajtótájékoztatóján a tárca gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.

