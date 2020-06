Megint nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma

Ha jól jönne 1,5 millió forint , az Erste Bankot érdemes most felkeresni, mivel a személyi kölcsön 32 179 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 825 forint a havi törlesztőrészlet. 3 millió forintra lenne szükséged autóvásárláshoz? A CIB Banknál már 60 341 forintos havi törlesztéssel igényelheted jövedelemérkeztetéssel - december 31-ig 57 620 forint lesz a havi törlesztőrészlet. Szintén a CIB Banknál igényelhető lakáshitellel pedig 10 millió forintot vehetsz fel 20 éves futamidőre havi 54 808 forintos törlesztőrészlettel. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!