Megint veszélyhelyzeti módba állították a közérdekű adatigénylések kiszolgálását

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Most elérkezettnek látta az időt a kormány, hogy újra bevezesse ezt a szabályt (a hatálya február 8-ig tart), amely tavasszal nagy vihart kavart, miután írtunk erről. Egy parlamenti képviselő, Szél Bernadett akkor alkotmánybírósági beadványt helyezett kilátásba , sőt, jelezte, hogy kész akár nemzetközi fórumokig elvinni az ügyet.

Ilyenre találunk példát a tegnap megjelent egyik Magyar Közlönyben is. Mint ebben a cikkben megírtuk, bő fél éve a kormány a közérdekű adatigénylések kiszolgálásában hozott új szabályokat, melyekkel meghosszabbították az adatgazdákra vonatkozó határidőket. Ezáltal 45 napra emelkedett a közérdekű adat kiadásának határideje, az addigi 15 napról.

Nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni - tartja a mondás, de a 2020-as év bizonyítja, hogy bizony lehet. Egy sor olyan intézkedést vezetett be ősszel a kormány, amelyeket tavasszal egyszer már kihirdetett, de az akkori veszélyhelyzet elmúltával hatályon kívül helyezett.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!