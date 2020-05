Megjelent a rendelet a lazításokról

Az egész országban, így Budapesten és Pest megyében is engedélyezik az edzést és a zárt körű sporteseményeket a profi, amatőr és tömegsportban. A lóverseny is sporteseménynek számít.

Ez pontosítja a helyzetet: szemben azzal, amit a miniszter mondott („a fertőzöttek eloszlása miatt Budapest és Pest megye egyes járásaiban továbbra is érvényben maradnak a korlátozások”),

Csütörtök éjjel több friss bejegyzés is kerül a Magyar Közlöny oldalára. Az egyik új közlöny rendelkezik a kijárási korlátozások lazításáról, melyet Gulyás Gergely jelentett be a csütörtöki Kormányinfón.

