Megjelent a vendéglátósokat kicsináló rendelet módosítása

Miután a hét elején óriási port kavart az a rendelet, ami kimondta, hogy a hideg-meleg ételek és italok, valamint cukrászati termékek készítését kizárólag szakképesítéssel rendelkező személy végezheti - olyan irreális helyzetet teremtve ezzel, hogy például a balatoni lángossütéshez is előfeltétel lett a szakács végzettség - az új szabályozásért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium azonnal közölte is, hogy akkor módosít a szövegen. Ez meg is történt, és a kedd esti Magyar Közlönyben ki is hirdették a módosításokat.

Eszerint mégsem kell külön

Édességkészítő (Csokoládétermék gyártó, Keksz- és ostyagyártó)

Pék-cukrász (Süteménykészítő)

Sütő- és cukrászipari technikus

Cukrász (Cukrászsegéd)

Cukrász szaktechnikus

Diétás cukrász

szakma vagy

Édesipari termékgyártó

Mézeskalács-készítő

Pék

Cukrász

képesítés ahhoz, hogy a dolgozók cukrászati készítményeket, süteményeket, fagylaltot készítsenek.

Szintén mégsem kell

Szakács (Szakácssegéd)

Szakács szaktechnikus

Diétás szakács

Vendégtéri szaktechnikus

szakma vagy

Szakács

Vendéglátás-szervező, vendéglős

képesítés ahhoz, hogy a dolgozók meleg és hideg ételeket, italokat készítsenek.

És külön kitértek a talponállók, balatoni büfék slágertermékeire, mert a módosítóval a büfétermékek, vagyis

grillezett húsok,

frissen sültek,

sült és főtt kolbász,

hurka,

virsli,

füstölt vagy sült hal,

lángos-, palacsintafélék,

meleg és hideg szendvicsfélék,

valamint az ezek fogyasztásához közvetlenül kapcsolódó termékek, és gyárilag előre csomagolt élelmiszerek,

valamint az italok

elkészítését és felszolgálását is mentesítették a szakképesítési követelmény alól.