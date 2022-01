Megkongatták a vészharangot: jöhet a 700 forintos benzinár

Ha vége a hatósági árnak, akár 700 forint is lehet a benzin ára literenként - mondta Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója az RTL Hiradónak. Indokként azt említette, hogy fokozódik a kereslet a világpiacon az olaj iránt, ezért a GKI előrejelzése szerint a nyersanyag hordónkénti ára akár a 150 dollárt is elérheti idén, ami azt jelenti, hogy a hatósági ár kivezetése után a fenti nagyon magas szintre is kerülhet egy liter benzin – idézte a cégvezetőt a műsor.

Tavasszal nagyon megugorhat a benzinár (fotó: MTI) Tavasszal nagyon megugorhat a benzinár (fotó: MTI)

Január második hetében 86 dollár volt az olaj ára. A benzin literenkénti átlagára jelenleg 477 forint, a gázolajé pedig 479 forint, ám a Holtankoljak.hu előrejelzése szerint hamarosan minden benzinkúton elérik a plafont és egységesen 480 forint lesz az üzemanyag.

Ha egész évben maradna a jelenleg február közepéig tervezett maximált ár, az autósok megúsznák a horribilis költségeket, a benzinkutak azonban komoly veszteségeket termelnének. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára azt reméli, hogy február közepével megszűnik a hatósági ár alkalmazása - tette hozzá a 24.hu.

Az RTL érdeklődésére az illetékesek mindenesetre annyit mondtak, hogy a kiterjesztés indokoltságáról az aktuális világpiaci és egyéb körülmények alapján döntenek majd.