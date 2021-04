Meglepő fordulat: mégsem érkeznek a CanSino és a CoviShield vakcinák

"Akkor van értelme az Európai Unión kívüli forrásból újabb oltóanyagok beszerzésére, hogyha azok időben tudnak segítséget jelenteni. Én most úgy látom, hogy azok a törekvéseink, amelyek alapján még szerettük volna növelni a meglévő szerződéseken felül a keletről érkező vakcinák számát, most lekerülnek a napirendről, tekintve a kapacitások miatt vállalt szállítási határidőket" – jelentette be Szijjártó Péter az ATV kérdésére egy mai sajtótájékoztatóján, s szúrta ki a 24.hu arra, hogy mikor és mennyi kínai CanSino és indiai CoviShield vakcina érkezik Magyarországra. Korábban több milliós tételről szóltak a hírek.

CoviShield és CanSino mégsem lesz a magyar oltási palettán. Fotó: Depositphotos CoviShield és CanSino mégsem lesz a magyar oltási palettán. Fotó: Depositphotos

Szijjártó szerint azért nem vásárolunk a két keleti oltóanyagból, mert a vakcinák beérkezésének az időpontja a kulcskérdés, hogy milyen korán, milyen gyorsan tudunk pótlólagos forrásokból oltóanyagokat beszerezni, ezért most a már meglévő orosz és kínai szerződés teljesítésének utolsó szakaszára koncentrálunk inkább.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy Oroszország eddig határidőre leszállította a 800 ezer első oltást, 200 ezer oltás van még hátra, amelyet április hónap folyamán fognak leszállítani, valamint a már bent lévő 800 ezer első oltásból 500 ezerhez a második dózist és a hátralévő 200 ezer első oltáshoz is szállítják a másodikat. A kínai Sinopharm vakcina kapcsán is azt mondta: ők már előteljesítésben vannak, hiszen az áprilisra esedékes 500 ezer Sinopharmból 100 ezer már itt van.

"Míg a szintén kínai CanSino és CoviShidld oltóanyagok nincsenek az országban és mivel a gyártási kapacitások a gyártóhelyeken úgy alakulnak, hogy csak későbbi érkezéseket jeleznének előre, “ezért azt gondolom, hogy ezekkel az oltóanyagokkal nem kell számolnunk a következő időszakban” – jelentette ki a 24.hu kérdésére Szijjártó Péter.