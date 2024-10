Mégsem olyan egyszerű a beígért minimálbér-emelés?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szintén jelezte: ahhoz, hogy 2027. január elsejére a minimálbér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát, a következő három év átlagában, éves szinten 12 százalékos béremelés szükséges. Ennek - akárcsak az 1000 eurós minimálbérnek és az 1 millió forintos bruttó átlagkeresetnek - a megvalósításához is szükség van a kormány által felvázolt gazdasági növekedési várakozások teljesülésére, amelynek része, hogy 2025-ben a magyar gazdaság 2025-ben 3-6 százalék közötti növekedést érjen el. (MTI)

Utóbbi kapcsán a VOSZ főtitkára méltatta az Új Gazdaságpolitikai Akciótervet és az abban szereplő, a potenciállal rendelkező kkv-k gazdálkodását segítő Demján Sándor Programot. A VOSZ főtitkára emlékeztett a korábbi hatéves bérmegállapodásra, amely szocho-csökkentést is tartalmazott, ennek ellenére a megemelkedett béreknek köszönhetően szja- és áfaoldalon több bevétel érkezett a központi költségvetésbe, mint amennyit a szociális hozzájárulási adó (szocho) oldalán engedtek - mutatott rá.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára emlékeztetett: a kormány következő három évre vonatkozó tervei között az 1000 eurós minimálbér mellett szerepel az is, hogy 2027. január elsejére a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát.

A minimálbérre vonatkozó kormányzati célok eléréséhez a következő három év átlagában 12 százalékos minimálbér-emelésre van szükség, ehhez pedig gazdasági növekedés is kell - mondta el a bértárgyalások jelenlegi állásáról a munkaadói és munkavállalói oldal egy-egy képviselője csütörtökön az MTI-nek.

