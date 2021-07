Megtelt a fideszes képviselő közpénzből épült badacsonyi panziója - Idén többen nyaralnak itthon

Decemberi próbahetek után még május 21-én megnyílt a badacsonytomaji Villa Salve panzió, amely a Nimfeum Kft.-n keresztül Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő érdekeltsége. Igen jól mehet a panziónak, ugyanis most hétvégére már csak az emeleti franciaágyas szobába tudtunk volna foglalni: ez két embernek, két éjszakára 93 ezer forintba kerülne.

A panzió és a hozzá tartozó birtok a Badacsony-hegy délnyugati oldalában fekszik közvetlenül a bazaltorgonák alatt, vízmosta árkok és támfalak oltalmában körös körülvéve szőlőtőkékkel. A Villa Salve Badacsony egyik legújabb, exkluzív panziója. Hat stílusos kétágyas szobával és két duplakomfortos, tágas, lélegzetelállító balatoni panorámával bíró lakosztállyal várjuk Önöket

- szól a fideszes képviselő badacsonyi panziójának bemutatkozása.

A képek alapján valóban pazar panziónak minden adófizető örülhet, hiszen jelentős részben költségvetési támogatásból épült. Lapunk írta meg, hogy Szatmáry Kristóf cége szerepel a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázatok nyerteseinek listáján. A Nimfeum Kft. 8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a szálláshely fejlesztésére. A cég 2018-ban is nyert: akkor egy vidékfejlesztési pályázaton osztott ki a kormány 49 millió forint uniós pénzt a badacsonytomaji panzió építésére.

A kormány szerint nincs ezzel semmi probléma: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint nem politikai szimpátia alapján, hanem kizárólag szakmai alapon dől el az, hogy kik kapnak turisztikai fejlesztési támogatást. Ezeket a fejlesztéseket ugyanis magyar emberek hajtják végre, magyar embereknek adnak munkát, a magyar turizmus és a magyar gazdaság bővüléséhez járulnak hozzá.

Az MTÜ adatai szerint igazán szépen pörög a belföldi turizmus. Lapunk kérdésére közölték, hogy a Nemzei Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a magyarok július végéig 6 millió belföldi vendégéjszakát foglaltak le hazai, döntő többségében vidéki szálláshelyeken. Ez a szám meghaladja a tavalyi év azonos időszakának tényadatait.

Az előrejelzések szerint folyamatosan emelkedik az augusztusi belföldi előfoglalások száma is: eddig 2,1 millió vendégéjszakát foglaltak le itthon a nyár utolsó hónapjára, ez 58 százalékos emelkedést mutat a júliusi adatokhoz képest. Az NTAK adatai alapján továbbra is a Balaton és térsége szálláshelyei a legnépszerűbbek, de sokan töltik szabadságukat Debrecenben és környékén is. A magyar utazók körében szintén kedvelt helyszín a Mátra-Bükk térség, valamint Budapest és környéke térsége is.