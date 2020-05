Megugrott a munkanélküliség Magyarországon

Egyre inkább látszik a statisztikai adatok alapján is, hogy a koronavírus nagyon súlyos munkaerőpiaci hatásokkal jár.

A Központi Statisztikai Hivatal emellett arról is közölt egy adatsort, hogy hogyan alakult a külföldön dolgozó és onnan hazatérő magyarok aránya (a statisztikába beletartoznak azok is, akik Magyarországon élnek, de átjárnak egy szomszédos országba dolgozni).

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!