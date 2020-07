Megvan, kiket támogat Áder János és Kövér László

A regnáló és volt köztársasági elnökök, valamint az Országgyűlés elnöke fejenként évente 73 millió forint adományról dönthetnek. Ezt a keretet 2019-ben Áder János és Kövér László is kimerítette. Összesítésünk szerint az idei keretből július közepén még van bőven. Ugyanis míg az államfő eddig valamivel több mint 16 milliót adományozott 13 szervezetnek, addig az Országgyűlés elnöke közel 18 milliót 22 kedvezményezettnek – derült ki a Köztársasági Elnöki Hivatal és a Parlament oldalán elérhető adatokból.

Áder János köztársasági elnök, mögötte Kövér László házelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) Áder János köztársasági elnök, mögötte Kövér László házelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Előtérben az egészségügy

Áder a két legnagyobb összeget, 3,3 és 3 millió forintot egészségügyi célokra juttatta. Előbbit a Hópihe Gyermek Alapítványnak, hogy a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája és Baross utcai részlege 2 intenzív ágyat és 1 szülőágyat vehessenek. A 3 millió forint a Bliss Alapítványhoz került, amely egy szakképzett ápoló munkatárs alkalmazásához.

Az államfő jelentősebb összeggel, 2,5 millió forinttal segítette meg a vásárosdombói Skóciai Szent Margit Gondozó Otthon lakóinak új éjjeliszekrény beszerzését is.

Köztudott, hogy Áder komoly harcot vív a klímavédelemért, így nem meglepő, hogy ilyen szervezetnek is jutott: a Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány egyik rendezvényét félmillió forinttal segítette, míg 1 millióval járult hozzá az Idegenhonos gyepi özönfajok megismerése, visszaszoríthatósága című könyv kiadásához is.

A felsorolásban szerepel még több program támogatása, úgymint:

a 48. Tokaji Írótábor megszervezéséhez 500 ezerrel,

a Kárpátaljai kulturális programokhoz 800 ezerrel,

a Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozójához 300 ezerrel,

a Szent Anna Kórus lengyelországi útjához 600 ezer forinttal járult hozzá a köztársasági elnök.

Ezeken túlmenően államfői támogatásban részesült még:

a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (Szép Magyar Könyv 2019 Verseny köztársasági elnöki különdíj adományozása),

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (a Majosházai Hospice Ház működési költségeinek támogatása),

a Gyermekkori Autizmus Alapítvány.

Kövérnél a határon túliak és az egyházak a középpontban

Ahogy az elmúlt években is, most is jutott a külhoni szervezeteknek. Áder János például 1,5 millió forintot adományozott a szlovák Királyhelmeci Művelődési Esték keretében megvalósítandó programokra támogatására. Ugyancsak a szlovákiai Pro Civis Polgári Társulás is kapott 800 ezer forint, de ez az adomány már Kövér Lászlótól érkezett, mint ahogyan az az 1 millió forint is, amit a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületnek adott. Az idei kedvezményezettek között szerepel a Kárpátaljai Református Egyház, akiket 1 millió forinttal segített meg.

A legnagyobb dotációt, 1,5 millió forintot a pápai Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. kapta az Országgyűlés elnökétől, de a Hans von Dohnanyi Ösztöndíj két kedvezményezettjének is juttatott 150-150 ezer forintot.

Kövér László adománylistája szerint leginkább 1 millió forintot adományozott az egyes szervezeteknek, ez alól kivétel a 777 Közösség, a vallási egyesületnek stílusosan 777 777 forint adomány ment.

1 millió forint támogatást kaptak még Kövértől:

a Magyar Patrióták Közössége,

a Bethlen Gábor Alapítvány,

a Szolgálat-teljesítés közben Alapítvány,

az Asociatia Aranyosszéki és Alsó-Fehér Vármegyei Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület,

a Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet,

a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club,

a Tiszafüredi Kistérségi Ifjúsági Egyesület,

a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete,

a Savaria University Press Alapítvány,

az Oklándi Unitárius Egyházközség,

az Asociatia Culturala Fundatia Bibliofil,

a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség,

az Asociatia Áldás Népesség-Binecuvantare,

valamint az Asociatia Sfanta Elisabeta.