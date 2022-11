Megvan, kitől lízingel a tavaly alapított kormányközeli alapítvány

A „hazai és a Kárpát-medencei kertörökség megőrzésének és fenntarthatóságának elősegítésére” tavaly szeptemberben létrejött és a Budai Vár Dísz terének egyik házába bejelentett alapítvány a gazdasági válság közepén mindjárt hét gépjárművet lízingel 156 millió forintért.

Franciaországi kastély díszkertje. Fotónk illusztráció: Depositphotos Franciaországi kastély díszkertje. Fotónk illusztráció: Depositphotos

Az alapítvány, mely kuratóriumában ott találjuk például Guller Zoltánt, az MTÜ vezérigazgatóját, vagy Kieselbach Tamás műkereskedőt, a Kieselbach Galéria és Aukciósház tulajdonosát is, gyorsított eljárásban kereste azt a beszállítót, akitől plug-in hibrid, vagy plug-in dízel hibrid "limuzinból", azaz lépcsős hátú autóból két darabot, azonos gyártmányú személygépkocsiból három darabot, illetve ezek mellett még egy benzinnel vagy dízellel üzemelő tárgyalóbuszt, és egy elektromos buszt is tartósan bérbe tud venni, a lízingelés végén pedig nagy valószínűséggel a tulajdonába is kerül a zökkenőmentes mindennapokhoz. A hároméves időre lízingelni kívánt gépjárművekkel nemcsak új, hanem használt állapotúakkal lehetett pályázni a közbeszerzésre.

Azt, hogy mire ez a sietség, miszerint gyorsított eljárásra volt szükség, azzal indokolják, hogy az alapítvány napi feladatainak az ellátásához elengedhetetlenül szükséges a gépjárművek mielőbbi használatbavétele.

Az egészen pontosan 156 682 080 forintos közbeszerzés nyertese a FlottaMan Zrt., akik úgy nyerték meg a projektet, hogy tavalyi éves nettó forgalmuk 2,2 millió forint volt, adózott nyereségük pedig mindössze 5 millió forint.

A sok feltétel mellett a nyertes cégnek nemcsak a soronkívüliséget kell biztosítania a márkaszervizekben, hanem prémium kategóriájú (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear vagy ezekkel egyenértékű) gumiabroncsokat is, 24 órában működő segélyszolgálatot, illetve meghibásodás esetén úgynevezett „hozom-viszem” szolgáltatást is. Feltételként szabták meg azt is, hogy az alapítvány a személygépjárműveket korlátlanul használhassa az EU-tagállamokban, továbbá Szerbiában, Montenegróban, Svájcban és - érdekes módon - Ukrajnában is.