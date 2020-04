Mehet-e TAO-pénz a kórházaknak is? Orbán Viktor válaszolt

Mint arról elsőként beszámoltunk , a kormány a TAO-támogatások rendszeréhez is hozzányúlt a gazdaságvédelmi intézkedések égisze alatt. Az eddigi 30-70 százalékos támogatási arányt 100 százalékra növelte a kormány, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden, a sportfejlesztési programban rögzített költséget adófizetői pénzből finanszírozhatják a sportegyesületek. Óvatos becslésünk szerint ez legalább 54 milliárd forintot jelent , ami az idei terveken felül nem folyik be a költségvetésbe.

Javasolta ugyanakkor, hogy ha komolyan gondolják, akkor nyújtsák be a törvényjavaslatot, és beszéljék meg komolyan a kérdést.

"támogatja-e, hogy a társasági adót az állami egészségügyi intézményeknek is fel lehessen ajánlani?"

