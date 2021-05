Menet közben nőtt ilyen nagyra a Fudan-telek

Pont fordítva képzelte el a kormány a Fudan Egyetem elhelyezését, mint ahogy a friss tervekben erről Palkovics László, a kormányt képviselő miniszter beszélt az elmúlt napokban, legutóbb akkor, amikor Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármestert egy kvázi egyeztetésre hívta. A kormany.hu-n közölt alábbi, eredeti térképen az óriási dél-pesti terület északi részén akarták elhelyezni a Fudant, a jóval nagyobb déli övezetben, a Duna partján pedig a Diákvárost.

Eredetileg a terület zsúfoltabb, északi részén lett volna a Fudan Egyetem (forrás: ITM) Eredetileg a terület zsúfoltabb, északi részén lett volna a Fudan Egyetem (forrás: ITM)

Ehhez képest a nyilvánosságra hozott anyag másik térképén már az látszik, hogy a kollégiumok az északi területen lennének, majd délebbre haladva jönnének a kulturális és egyéb funkciók, s ezután, az egykori diákvárosi telken maga a Fudan.

A kormány új verziójában helyet cserélne a Fudan a kollégiumokkal (forrás: ITM) A kormány új verziójában helyet cserélne a Fudan a kollégiumokkal (forrás: ITM)

Az anyagban végig azzal érvel a kormány, hogy már eredetileg is szerepelt az "egyetemváros" kifejezés, kvázi minden érintett tudhatta, hogy ott egyetem is lesz, nem csak kollégiumok és szabadidős, sport és konferencia létesítmények. A beruházást ellenző kerületi és fővárosi önkormányzat viszont azt mondja, hogy az elmúlt években egyetlen egyeztetésen sem hangzott el a Fudan neve és ők ragaszkodnak ahhoz, hogy egyrészt ne is épüljön oda a Fudan, másrészt a folyóhoz közeli értékes telkeken helyezzék el a szabadidős felépítményeket, az egészet hagyják meg szellősen, ne építsék túl.

A minisztériumi anyag elején közölt harmadik térképen (ami az olimpia lemondása után közvetlenül kialakult koncepciót tükrözi) ugyanakkor semmiféle utalás nincs a Fudanra, csak a Diákváros két ütemére.

Itt még nyoma sincs a Fudannak (forrás: ITM) Itt még nyoma sincs a Fudannak (forrás: ITM)

Hozzábiggyesztettek azonban egy megjegyzést, miszerint lenne majd egy egyetem, ezen kívül a 8500 férőhelyes diákvárosi kollégiumok és lesz/lenne egy Fudan campus és ott 3000 diáknak létesülne kollégiumi férőhely.

Az eredeti mestertervben az északi részen a Fudanon kívül irodákat, lakásokat és még egy hotelt is elhelyeztek volna, valamint a kollégiumi férőhelyek egy részét. A rendezetlen tulajdonviszonyok miatt azonban "ellehetetlenült" ez az elképzelés - állította a prezentáció. A diákszállás nagyobbik részét a HÉV és a Soroksári út közötti keskeny területre vitték volna. Most az derült ki, hogy vélhetően a gyorsabb építkezés kedvéért vitték délebbre a Fudant, a nagy terület ezen része ugyanis tisztán állami tulajdonú, tehát úgymond nincs beleszólása másnak abba, hogy ott mi épül.

A kormány prezentációjában eredetinek nevezett elképzelésben a kollégium és a közösségi tér 16,2 hektárt ölelt volna fel, a Fudan 17,6 hektárt kapott volna. A módosítottban a kollégium 17,6 hektáron jöhetne létre, viszont a közösségi tér átkerült a Fudanhoz, így az összesen 22,2 hektáron terülhetne el.

A Palkovics féle anyagban azt is írták, hogy a kollégiumi területek az északi részre kerülnek, a terület nagysága a jelenlegi tervezetthez képest kismértékben nő. A közösségi terület elhelyezkedése, mérete és a funkcionalitása nem változik. A Fudan Egyetem területe csökken, ill. a második lépésben a vasúti sín és a Soroksári út közötti fejlesztési területtel, alapvetően kutatóintézeti funkcióra, növelhető - fogalmazott a kormányzati előterjesztés.