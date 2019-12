Mennyibe kerül a magyar munkaerő?

Mennyibe kerül a magyar munkaerő?

Az elmúlt néhány évben hazánkra ragadt a kifejezés: az olcsó munkaerő országa vagyunk. De igaz-e ez az állítás akkor is, ha a foglalkoztatás minden költségét figyelembe vesszük? A munkavállalók az alacsony bérszínvonalra panaszkodnak, de vajon a munkaadók mit nyernek ebből? A gyenge forint és az elmúlt évek lendületes béremelkedése ellenére is alacsony bérszínvonal ugyan megteremti annak a lehetőségét, hogy a magyar munka az egyik, ha nem a legolcsóbb legyen a régióban, de a bruttó béren felül is van ára a foglalkoztatásnak. A költségekről és az ez alapján felállított sorrendről a Piac és Profit decemberi számában olvashatnak.