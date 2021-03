Méretes gödörből kell kivezetnie a Barcelonát a régi-új elnöknek

A cikk eredetileg laptársunk, a Privátbankár oldalán jelent meg.

Lionel Messi elballagott az urnához és leadta szavazatát. Az elnökjelöltek minden idők legfontosabb választásaként harangozták be a Barcelona tisztújítását, melynek jelentőségét az is jól mutatta, hogy a klubikon Messi – aki általában válogatott kötelezettségeit teljesíti a voksoláskor, nincs Spanyolországban, így nem is szavaz – most részt vett a választásokon. Ugyanígy tett 55 610 másik klubtag – ez a teljes tagság picivel több, mint 50 százalékát jelentette –, hogy megválassza elnöknek a Barcelonát egyszer már vezető Joan Laportát. A favorit Laporta a szavazatok 54,28 százalékát kapta meg, magabiztosan megelőzve Víctor Fontot és Toni Freixát.

Az első elnöki periódusát 2003–2010 között letudó Laporta büszkén tekinthet vissza irányítása éveire. Érkezése után megszerezte a Messi előtti éra ikonját, Ronaldinhót.

A brazil zsenivel, illetve a kispadon a holland Frank Rijkaarddal pedig megjött a Barca-reneszánsz: előbb a hazai futballtrónra sikerült visszaülni, majd az Arsenal ellen 2006-ban a Bajnokok Ligáját is sikerült ismét elhódítania a katalán klubnak. Laportát ellenlábas nélkül újraválasztották, de a csapat hullámvölgybe került (valamint az elnök vezetési stílusa is elidegenített sokakat), így majdnem egy bizalmatlansági szavazás lett a veszte.

Végül (épp hogy) belekapaszkodott székébe, krízishelyzetben kockáztatott és az edzőként zöldfülű Pep Guardiolával ászt rántott elő a pakliból, az immár Lionel Messi vezette, saját nevelésű játékosokra erősen építő Barcelona pedig 2009-ben hat trófeát (BL, spanyol bajnokság, kupa és szuperkupa, európai szuperkupa, klubvilágbajnokság) nyert meg, példátlan tettet végrehajtva ezzel. A 2009-es Barca olyan, mint az 1970-es brazil válogatott: etalon a labdarúgásban.