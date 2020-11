Mérlegen az Orbán-kormány mentőcsomagja: kevesen kapnak keveset

Általánosnak mondható vélemény a turisztikai ágazatban, hogy az a mentőcsomag, amit még november 9-én jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök, semmire sem elég. Mit tartalmazott a kormányzati segítség?

szállodák csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket, turistákat viszont nem fogadhatnak

szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-ig történő foglalások 80 százalékát az állam megtéríti. Ennek feltétele lesz, hogy a munkavállalót nem bocsátják el és megkapják a fizetésüket.

Lapunk által megkérdezett szállodások szerint ez az intézkedés annyiban igazságos, hogy a vidékiek és a budapestiek sem járnak jól vele. Vidéken gyakorlatilag nincs üzleti vendég, ellenben kicsit magasabb volt a foglaltság, míg Budapesten még akadhat üzleti turizmus, de a foglaltság sokkal alacsonyabb volt, mint vidéken.

Azt Tállai Andrástól, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkárától lehet tudni, hogy a kormányzati kompenzáció pontosan mennyi is lett. A politikus még november 22-én árulta el, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) adatai szerint novemberre

928 ezer vendégéjszakát rögzítettek,

ami több mint 11 ezer szálláshelynek

közel nettó 15 milliárd forint értékű támogatást jelent.

Ez első hallásra soknak tűnhet, de alaposabban megvizsgálva ezeket a számokat, már változhat az összkép. Egyrészt tudni kell, hogy az MTÜ 2019-ben indította útjára a turizmus eddigi legjelentősebb és legátfogóbb informatikai fejlesztését, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központot. Az NTAK rendszerén keresztül naprakészen, online látja 1111 szálloda, 1728 panzió, és több mint 31 ezer magánszálláshely adatait. Ez tehát 34 ezer szálláshelyet jelent.

Tállai András viszont csak 11 ezer szálláshelyet említett, tehát a szálláshelyek kétharmada alapból nem kap egy fillér támogatást sem. Ennek sok oka lehet. Eleve sok szálláshely már az első hullámban bezárt és azóta ki sem nyitott, másrészt például a Balaton vidékén szeptember közepe táján vége a szezonnak és májusig nem nyitnak ki. Természetesen olyan is lehet, hogy egy szállás ugyan nyitva van, de senki nem foglalt oda, így támogatást sem kap.

A 15 milliárd is soknak tűnhet, pedig igazából kevés. Az osztrák kormány például október 31-én döntött úgy, hogy november 3-tól éjszakai kijárási korlátozást vezet be, a szállodáknak pedig egy hónapra be kell zárniuk. Viszont a vállalkozások kiesett bevételeit kompenzálják: az osztrák kormány a tavalyi azonos időszak bevételeinek 80 százalékát téríti meg számukra.

A KSH számai szerint tavaly novemberben a szálláshelyekre érkezett 448 ezer külföldi vendég 1,1 millió vendégéjszakát töltött el, míg a hazai vendégszám 473 ezer, az eltöltött vendégéjszakák száma pedig közel 1 millió volt. A szállodák kihasználtsága 60 százalék fölött volt, míg a kereskedelmi szálláshelyek (szállodától a kempingig) teljes bruttó árbevétele 41 milliárd forintra ugrott. Vagyis ha osztrák példát követnénk, akkor legalább 30 milliárd forint kompenzálást csak novemberre át kellene utalni a szállásadóknak (és ebbe több tízezer magánszálláshely még nincs is benne). A magyar kormány viszont csak 15 milliárd forintot adott. Csak viszonyításképpen: a Citadella felújítására viszont 20 milliárd forintot találtak a költségvetésben.

A harmadik adat pedig a 928 ezer novemberre lefoglalt vendégéjszaka. Ezzel kapcsolatban azzal érdemes kalkulálni, hogy külföldi vendégek gyakorlatilag nincsenek az országban. A teljes szeptemberi NTAK-adatok szerint 695 ezer vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, közülük 640 ezer volt hazai. A szálláshelyek mindösszesen 1,8 millió vendégéjszakát regisztráltak, ebből 1,5 milliót belföldi utazók töltöttek el.

Szeptemberről novemberre pedig koronavírus nélkül is mintegy 600 ezer vendégéjszakával szokott csökkeni a forgalom, tavaly például a KSH adatai szerint 2,6 millióról 2 millióra. Igaz ebből a csökkenésből a külföldiek viszik el a döntő többséget, de a belföldi vendégéjszakák száma is mintegy 100 ezerrel csökkenni szokott. Most pedig a kormányzati bejelentés szerint 928 ezer novemberi vendégéjszaka után fizetnek, ami a szeptemberi 1,5 millió belföldihez képest mintegy félmilliós csökkenés.

Ugyanakkor a 928 ezer foglalást november 8-ig regisztrálták a szálláshelyek, ahonnan NTAK-kompatibilis szoftverekkel küldik az adatokat az MTÜ-nek. Tavasz óta viszont megváltoztak a foglalási szokások, és a utazók döntő többsége csak az utolsó néhány napban dönti el, hogy pontosan mikor, hova, hány napra foglal szállást vagy éppen mondja le. Ehhez képest pedig soknak tűnik a 928 ezer lefoglalt vendégéjszaka, hiszen ha szeptemberben vot 1,5 millió belföldi vendég, akkor novemberben is lett volna 1,3-1,4 millió. Tehát csak mintegy 300-400 ezer vendégéjszaka hiányzik novemberből, pedig csak november 8-ig lehetett foglalni.

Foglaló kerestetik

Olyan szálláshelyről is tudni, ahol pedig a foglalásokat csak akkor szokták felvinni az adatbázisba, ha a vendég már 100 százalék, hogy érkezik vagy már konkrétan ott áll a recepción, így pedig bár papíron voltak foglalásaik, arról az NTAK nem tud semmit, így a kormány sem tud nekik támogatást adni.

A szállodai szoftverekre rálátó forrásunk szerint technikailag lehetséges, hogy egy adott szálláshely hamis foglalásokkal töltse fel a házát. Így ha például valaki előre számított arra, hogy a kormány a foglalások alapján fogja a szálláshelyeket kompenzálni, akkor sokkal nagyobb támogatást kaphatott, mint amennyi valójában járt volna. Ehhez csak annyi kell, hogy például egy anonim személy csak egy hétvégére foglalna szállást, ehhez minden adatát meg is adja a szálláshelynek, ahol viszont nem egy hétvégére írják be, hanem két hétre. Forrásunk szerint nem véletlen, hogy több szálloda most is gőzerővel tölti fel a foglalásokat decemberre, arra számítva, hogy a 80 százalékos támogatást decemberre is meghosszabbítja majd a kormány.

Ugyanakkor számos olyan, főleg budapesti szállodáról tudni, amelyek nem kérnek a kormányzati támogatásból. Annak feltétele ugyanis az, hogy munkavállalót nem bocsátanak el és rendben kifizetik a teljes bérüket. A szállodások viszont a november 8-ig beérkezett foglalások 80 százalékát kapják csak meg, ami nem fedezi azt a költséget, amit egy teljes novemberi foglaltság bevételeiből tudtak volna fedezni. A 15 milliárd forintot ha szétosztjuk 11 ezer szálláshely között, akkor átlagosan 1,3 millió forintot kapunk. Ez is soknak tűnhet, pedig valójában a többség néhány százezer forintot kaphatott az államtól, a nagyobb szállodaláncok viszont akár 10 millió forint feletti összeget is.