Mészáros Lőrinc ügyvédje körül kivirágoztak a magántőkealapok

Október 30-án megalakult a Prime Pharma Magántőkealap, ezzel pedig már 11 magántőkealap tartozik a Mészáros Lőrinc bejáratott jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez. A cég 75 százalékban Kertész József Tamásé, aki amellett, hogy főhivatásszerűen a felcsúti milliárdos céges ügyvédje, még a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány/KESMA) alapítói jogait is gyakorolja.

A Primefund tehát így már 11 magántőkealapot terelget a megfelelő irányba. Ezek:

Prime Tech Magántőkealap, Prime Blanc Magántőkealap, Prime Deal Magántőkealap, Prime Target Magántőkealap, Prime Property Magántőkealap, Prime Multi Magántőkealap, Prime Peak Magántőkealap, Prime Real Magántőkealap, Prime TMT Magántőkealap, Prime Treasure Magántőkealap Prime Pharma Magántőkealap.

Ezek közül hét magántőkealap idén jött létre, tehát elképesztő tempóban szaporodnak a Primefund alapjai. Mindez azért is fontos, mert a napokban derült ki, hogy egy módosítással a parlament a 2026-os választások utánra tolta ki a magántőkealapokra vonatkozó szabályozás hatályba lépését.

Csak sejteni lehet, hogy kié a pénz.

Fotó: Pixabay

A Népszava foglalta össze, hogy a magántőkealapokra vonatkozó szabályozást 2014-ben szavazta meg a magyar parlament, ennek lényege, hogy legalább 250 millió forinttal már létre lehet hozni ilyet, amely aztán önálló entitásként kezeli a befektetett pénzt. Bár a jegybank nyilvántartást vezet róluk, a befektetők neve nem nyilvános, magyarul a magántőkealapokban kezelt pénzek forrásai titkosak maradhatnak, viszont maguk az alapok szabadon gazdálkodhatnak: alapíthatnak vagy vásárolhatnak céget, ingatlant, csak épp az nem derül ki, hogy ki a végső tulajdonos, és kinek a pénzéről is van szó. Így tulajdonképpen hazai pályán, offshore cégek igénybevétele nélkül lehet eltüntetni és tisztára mosni a vagyont, amelyek a magántőkealapokban követhetetlenek lesznek. A magántőkealapok az elmúlt években egyre nagyobb szerepet játszottak, a bennük elrejtett pénzek végső tulajdonosaira pedig legfeljebb az alapkezelő cégekből lehetett következtetni.

Az Európai Bizottság nyomására a kormány benyújtott egy törvénymódosítást, amely eredeti formájában már 2025 elejétől némileg átláthatóvá tette volna Magyarországon bejegyzett magántőkealapok tulajdonosi szerkezetét és az alapokba fektetett (rejtett) vagyon mértékét. A módosítással viszont végül 2026-ig semmilyen nyilvántartás nem lesz az alapok tulajdonosi szerkezetéről, de a NAV végső tulajdonosi adatbázisa 2026 júliusa után is csak a hatóságok számára lesz hozzáférhető, a korrupcióellenes civil szervezetek vagy a média még jogos igény esetében sem tekinthetne bele egykönnyen, annak ellenére, hogy ezt szintén előírja a legújabb pénzmosás elleni EU-s irányelv.

Így jelenleg még nem lehet tudni, hogy a Prime Pharma Magántőkealap mit tulajdonol. A neve alapján akár a gyógyszeriparban is lehetnek majd érdekeltségei. Erre vonatkozó kérdéseinket elküldtük a Primefund Zrt.-nek. Lapunk is egész évben próbálta követni, hogy Mészáros Lőrinc ügyvédjéhez köthető magántőkealapok milyen cégekbe szállnak be. A Prime Peak Magántőkealap a Kürt Zrt.-ben lett tulajdonos. A Prime Real három ingatlanos cégben érdekelt, köztük az OAK Villaga Zrt. Azt is lapunk írta meg, hogy a Prime Tech Magántőkealap azt a Kupon Kft.-t vette meg idén januárban, amelynek fő tevékenységi köre az elektronikus szolgáltatások nyújtása mobil-, autópálya- és közműterületen. A vállalat évente mintegy 5 millió tranzakciót bonyolít, 1500 értékesítési ponton.

Itt újdonság, hogy a tavaly 121 milliárd forintos forgalmat produkáló Kupon Kft.-nek szeptember óta van egy leánycége is: az Easy Toll Kft. korábban a Bravogroup Holdinghoz tartozott és telekommunikációs termékek kiskereskedelmével foglalkozik. Központja pedig Újlengyel, amely a magyar offshore-paradicsomként ismert, mert a faluban nincs iparűzési adó.