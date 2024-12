Mi lesz Orbán Viktor álmával? A budapesti olimpiát is érintheti a márciusi változás

Ifj. Juan Antonio Samaranch mellett hatan kandidálnak a leköszönő NOB-elnök Thomas Bach posztjára: egyedüli nőként a hazája sportminisztereként is dolgozó egykori úszó, a 200 méter hát 2004-es és 2008-as ötkarikás bajnoka, a zimbabwei Kirsty Coventry, valamint Vatanabe Morinari, a Nemzetközi Torna Szövetség elnöke, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Fejszal al-Husszein jordán herceg, David Lappartient, a Nemzetközi Kerékpár Szövetség (UCI) elnöke és Johan Eliasch, a Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség (FIS) elnöke.

Az egykori NOB-elnök fiaként ifj. Samaranch élete nagy részét az olimpiai mozgalomnak szentelte. Tizennégy nyári és tíz téli olimpián vett részt, és több bizottságban is közreműködött.

- jegyezte meg hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan az olimpiai eszme újraélesztését is fontosnak tartja.

„Inkább azt látnám, hogy az olimpiai játékok által megtermelt pénzt a sportolók következő nemzedékének nevelésébe fektetnék be, ahogyan mások is tették értük”

A 65 éves spanyol sportdiplomata – akinek édesapja 1980 és 2001 között vezette a szervezetet – az insidethegames.biz internetes szaklapon olvasható programja szerint azt szeretné, hogy az ötkarikás mozgalom térjen vissza az alapértékeihez, a NOB folytasson hatékonyabban pénzgazdálkodást, beleértve azt is, hogy a jutalmazás helyett a sportprogramokra és fejlesztésekre költsenek a NOB-bal együttműködő szövetségek.

