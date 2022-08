Mi van itt? Sorra épülnek a vidéki parkolóházak

A jelek szerint felpörgött a parkolóházépítés több vidéki nagyvárosban. Főleg az iparvárosokban adtak át az elmúlt hónapokban ilyeneket, illetve ezeken a településeken terveznek újabbakat, általában a belvárosok szélén.

A felszínen már alig van hely vidéken is. Fotó: MTI / Mohai Balázs

A székesfehérvári önkormányzat végre szabad utat adott egy újabb nagy parkolóházberuházásnak, ezúttal a központi helyen lévő Alba Plaza bevásárlóközpont tőszomszédságában, egy beépítetlen területen lesz majd építkezés - számolt be a magyarepitok.hu a szekesfehervar.hu alapján. A négyszintes építmény több mint 300 jármű befogadására lesz alkalmas.

A most közzétett ajánlati felhívásból az derül ki, hogy az újabb parkolóház négyszintes lesz, és összesen 318 parkolóhelyet kínál majd. A további adatok szerint az épület beépítettsége 2483 négyzetmétert tesz ki, a létrehozásához a talajvízszint süllyesztésére és négy vákuumkút telepítésére is szükség lesz. A ház működését többek közt két lift, 148 darab napelem, 650 négyzetméternyi zöld felület, továbbá ParkSol parkolási rendszer segíti majd.

Lapunk tapasztalata szerint a királyok városában is súlyos gond a felszini parkolás, a nagy lakótelepeken már nem férnek el az autók, eleve ott nem is épültek mélygarázsok. A belvárosban is alig van már hely, hiába emelték fel a parkolási díjat. A város első parkolóházát 2020 júniusában szintén a belvárosban vehették használatba az autósok. Abban a négyszintes épületben összesen 4500 négyzetméteren, 134 autó és 11 motorkerékpár fér el egyszerre.

Veszprém is hasonló gondokkal küzd, ráadásul közeleg 2023, amikor Európa Kulturális Fővárosa lesz a város. A tervek szerint a Mártírok útján található ingatlanon a jelenlegi vérellátó parkoló helyére egy új, többszintes parkolóház épülhet - adta közre a veszprem.hu. Mot úgy néz ki, derül ki a felhívásból, hogy mintegy 174 autó férhet majd el a létesítményben. Az előzetes tervek szerint a parkolóház előregyártott acél szerkezetű kialakítást kap, valamint több mint 5200 négyzetméter hasznos alapterülettel fog rendelkezni. A fejlesztés további elemeiként szerepel még többek között a projekthez kapcsolódó földmunkák és sziklalazítások elvégzése, valamint útburkolatok kiépítése, és a beléptető rendszer kialakítása is - tette hozzá a városi hírforrás.

A vehir.hu ehhez azt tette hozz, hogy az Agora melletti utcában 53 felszíni várakozóhelyet alakítanak ki. Nem csupán a helyieknek lesz egyszerűbb a parkolás, de a beruházás segít a jövő évi kulturális eseményekre érkezőknek is.

Békéscsaba sem akar lemaradni, ott már az év elejére szerkezetkész állapotba hozták a háromszintes parkolóházat. A kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. kivitelezésében megépített 292 férőhelyes létesítményt. Az épületében két vandálbiztos liftet is kialakítottak, amely segíti a szintek közötti közlekedést. A parkolóházban elhelyezett eszközök beüzemelése, próbaüzeme után már az év elején beondult a működés.

A teljes projekt két ütemben valósul meg. Elsőként a parkolóház készült el, majd ha a nagybani piacról megtörténik az árusok ideiglenes átköltöztetése, a kivitelezők munkaterületként vehetik át a pavilonsort és a piacot és ott is elkezdődhet a munka. A vásárteret a Modern városok program részeként 8,2 milliárd forintból korszerűsítik és alakítják át. A teljes beruházás 2023 nyaráig készül el - írta a magyarepitok.hu.

Pár héttel a békéscsabai előtt, Sopronban egy építészeti díjas, ötszintes parkolóházat adtak át az MTI szerint. Az hárommilliárd forintos kormányzati támogatásból épült. Az új parkolóház illeszkedik a várostervezés azon koncepciójába, amely csillapított forgalmú övezetek létrehozásával, új parkolóházakkal, illetve parkolóhelyek kialakításával segíti elő a korszerű és biztonságos közlekedést. A most átadott, részben zöldtetős parkolóházban 235 gépkocsi, 26 motorkerékpár és 10 kerékpár számára van hely, az épület közvetlen környezetében további 36 felszíni parkolót, valamint új közlekedő- és zöldfelületeket is kialakítottak.