Mikor csökkennek végre az árak a benzinkutakon?

Érdekes folyamatok zajlottak a nemzetközi piacokon, ezek azonban egyáltalán nem tükröződtek a végtermékek áraiban. Egy hete ugyanis a korábbi tőzsdei pánik éles fordulatot vett és a részvénypiacon kilőttek az árak, a befektetők túlzónak találták a recessziós félelmeket, ráadásul a japán piacról induló pánik is elült. (A tőzsdei történésekről laptársunk, a Privátbankár közölt korábban elemzést.) Mindez az árupiacokon is visszaköszönt, hiszen a befektetők azt remélték, hogy így mind az olaj, mind a finomított terméknél áremelkedés jöhet. Az emelkedés azonban nem tartott sokáig, így az üzemanyagok ára sem drágult végül.

Az Európai Unió országainak árait összegző Weekly Oil Bulletin listáján a magyar pozíció így is romlott. Egy héttel ezelőtt csak nyolc olyan ország volt, ahol olcsóbban adták a 95-ös benzint, a néhány nappal ezelőtti árak alapján viszont tíz.

Mindez azzal járt, hogy a régióban is romlott a magyar pozíció. Egy helyet rontottunk, Szlovéniában átlagosan ismét kicsit olcsóbb lett ez az üzemanyagfajta. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy aki a nyár végén a horvát tengerpartra készül, annak érdemes a határ magyar oldalán tankolni, mert azon átkelve a régió legdrágább üzemanyagával találkozhatunk.

A gázolaj esetén szomorú dolog történt. Nem elég, hogy a magyar pozíció eleve rosszabb, mint a benzin esetén, ám az egy héttel korábbi szinthez képest két helyet sikerült rontani, így ezúttal 16 olyan országot is találunk az EU-ban, ahol olcsóbban lehet dízelt tankolni. Amennyiben a hosszú hétvégét követően nem lesz változás, úgy borítékolható, hogy Nagy Márton vagy az általa vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium augusztus végén ismét műsorra tűzi a „lehúzós benzinkutak” történetét.

Mindez egyébként azt jelenti, hogy benzinben legdrágább horvát kutak a gázolaj esetén kicsivel a magyar árak alatt adják ezt az üzemanyagfajtát. Így szarkasztikusan fogalmazva az osztrákokkal vagyunk versenyben a legdrágább gázolaj címért.

Esni kezdett az olaj, de a hosszú hétvégén ebből semmit sem fogunk látni

A nyári időszakban sokkal többen indulnak útnak, mint az év más szakaszában, ez azzal is jár, hogy az autósok a drágább üzemanyagokat is kénytelenek megvenni. Ez a szezonálisan magasabb kereslet itthon az augusztus 20-i időszakot követően ül le, és térnek vissza a dolgok lassan a szokásos kerékvágásba. Így hiába vezetett be néhány hónapja gyakorlatilag napi árazást a Mol a nagykereskedelmi termékeket illetően, gyakorlatilag semmi esélye, hogy jövő szerda előtt árcsökkentés jöjjön.

Az olajár csökkenése a kutakon is jelentkezhet

Fotó: Depositphotos

Utána viszont reménykedhetnek az autósok, mert pénteken erősebb áresést láthattunk az olaj tőzsdei jegyzésében, amit a finomított termékek árai is követni kezdtek. Így, ha a nálunk munkaszüneti napnak számító hétfői vagy keddi napon trend kitart, akkor jó eséllyel lehet a jövő heti első munkanapon változás a benzinkutak áraiban.

Az olajpiacon persze elég kiszámíthatatlan, hogy miként alakulnak majd a folyamatok. A cikkünk elején említett enyhülő recessziós félelmek ugyanis egyértelműen emelkedő jegyzést produkáltak, ám több ezzel ellentétesen ható tényező is látható. Így a közel-keleti események ugyan továbbra is aggodalomra adnak okot, ám miután Irán továbbra sem támadta meg Izraelt, a befektetők egy része abban bízik, hogy erre a következő hetekben sem kerül sor. Így a geopolitikai szintéren inkább némi megnyugvás, mint további eszkaláció látható.

Az áresést ugyanakkor az indította el, hogy a friss kínai adatok szerint az ottani finomítók a gyenge üzemanyag-kereslet miatt a múlt hónapban jelentősen csökkentették a kőolaj feldolgozás ütemét. Ráadásul nem ez volt az egyetlen negatív hír a távol-keleti ország kapcsán, hiszen a hét elején a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) a világ legnagyobb olajimportőrének számító ország gazdasági nehézségeire hivatkozva csökkentette idei keresleti kilátásokat. Emellett kisebb mértékben az is lefelé nyomta az árakat, hogy a líbiai Waha Oil Company újraindította a szállításokat az Es Sider kikötőjéből, miután befejezték az ottani csővezeték karbantartási munkálatait.

A fentiek miatt az Európában irányadó Brent olaj ára a múlt heti 82 dollár feletti csúcsokról a pénteki erősebb esésnek köszönhetően 79 dollár alá került. Ezt mérsékelten a finomított termékek tőzsdei jegyzése is követte.