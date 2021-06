Milliárdokat számláz külföldön a legnagyobb magyar lakásépítő

Hivatalosan természetesen a magyar piac a legfontosabb a Futureal ernyője alá tartozó, de önálló Cordiának. Éppen mostanában fejezi be a több mint 10 éves legnagyobb építési sorozatátát, a Corvin sétányt. Ezen kívül több más fővárosi helyszínen is zajlanak beruházásai. Ám ez nem feledteti azt, hogy a magyarnál potenciálisan nagyobb játékteret adó európai piacon is nyomul, még ha erről jóval kevesebb hírt gyártanak is az illetékesek. A Cordia már több éve jelen van a lengyel piacon. Idén a magyart is beleszámítva az összes lakáseladásnak már a felét ott szeretné elérni: 745 új otthont fognak átadni.

A vállalat, amely szintén jelen van Románia, Spanyolország és az Egyesült Királyság lakóingatlan-piacán, egyrészt a közelmúltban vált a varsói tőzsdén jegyzett Polnord ingatlanfejlesztő társaság 100 százalékos tulajdonosává, másrészt a következő évekre is ambiciózus tervekkel rendelkezik Lengyelországot illetően.

„Nemzetközi terjeszkedésünk kulcsfontosságú pillérét jelentik a lengyelországi befektetéseink. A Cordia és a Polnord márkanevek alatt 2021 első negyedében összesen 140 lakást értékesítettünk a lengyel piacon. Évente mintegy 750-900 lakás eladásával számolunk Lengyelországban, de a további telekvásárlási terveinket is figyelembe véve a későbbiekben elérhetőnek tartjuk az évi több mint ezer otthon értékesítését is” – mondta Földi Tibor, a Cordia International igazgatóságának elnöke.

A legfrissebb lengyelországi adatok is azt támasztják alá, hogy ígéretes piacról van szó: a JLL nemzetközi ingatlan tanácsadó jelentése szerint 2021 első negyedében rekordszámú lakás kelt el Varsó, Krakkó, Wroclaw, a Trójmiasto (azaz Hármasváros, angolul Tri-City néven ismert, Sopot, Gdansk és Gdynia városát felölelő településegyüttes) kombinált elsődleges piacain, vagyis az egy évvel korábbinál 3 százalékkal több, összesen 19.500 otthon talált vevőre, miközben az árak visszafogottan, de folyamatosan nőttek tovább, ráadásul további áremelkedésre van kilátás.

Lengyelországban a Cordia Krakkóban, Varsóban, a Hármasvárosban aktív, de a tervek szerint más városokra is kiterjeszti majd tevékenységét. Az elmúlt néhány hónap során a Cordia három új fejlesztést indított el a lengyel piacon, a Polnord portfóliójval együtt pedig az idén több mint 650 lakás meghirdetését tervezi.

A Cordia Románia újlakás-kínálati piacainak közép- és felső közép szegmensében, továbbá két pilotprojekttel Spanyolországban is jelen van.

Az Egyesült Királyságon belül főleg a közép-angliai térséget nézte ki. A közelmúltban megvásárolta a brit Blackswan Property ingatlanfejlesztő társaságot és átnevezte Cordia Blackswan-ra. Az a cég áprilisban kezdte el a Birmingham Jewellery Quarter (Ékszernegyed) városrészében található, The Gothic elnevezésű fejlesztés munkálatait. Ebben a Birmingham központjától 15 perces sétatávolságra fekvő városrészben a Cordia Blackswan további lakóingatlan-, kereskedelmi és irodaprojekteken is dolgozik, köztük a Lloyd’s bank egykori épületének átalakításán. Ez utóbbi során úgy állítja vissza a műemlék épület régi fényét, hogy közben egy, a mai kor követelményeinek tökéletesen megfelelő, innovatív irodaházat alakít ki, amely a vállalat főhadiszállásának is otthont ad majd.

A Cordia a német bérlakás- és városrehabilitációs piacon aktív ARGO Properties N.V. holland társaság 15,9 százalékát is tulajdonolja, ott a bérbeadásban vesz részt ezáltal.

Az összes külföldi tranzakciót részben az MNB Növekedési Kötvényprogramja (NKP) keretében kibocsátott kötvények révén finanszírozta a vállalat.