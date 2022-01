Milyen a Michelin-csillag, ha zöld?

Amikor a Voro étterem megnyitott az ötcsillagos Park Hyatt Mallorca szállodában, Canyamelben, nem volt kétséges, hogy kiváló konyhával büszkélkedhet. Konyhafőnöküket, az andalúz Álvaro Salazar–t választotta a Baleári-szigetek gasztronómiai újságíróinak egyesülete a 2017-es év séfjének. A tekintélyes barcelonai kulináris parádén Álvaro "felszabadítónak" nevezte a konyháját és kijelentette, hogy a jövőben még inkább a kiváló minőségű, andalúz jellegű, szezonális termékekre összpontosít. A Voro csak az esti órákban tart nyitva, és a „csak felnőtteknek” szóló koncepciójával kiegyensúlyozott kóstoló menük választékát kínálja. Borlapjuk 100 különböző, kiemelkedően szép bort tartalmaz, és a kínálatot a jövőben megduplázzák.

Az exkluzív Zaranda az Es Princep Hotelben található, Mallorca fővárosában, Palmában. Ez Fernando P Arellano séf birodalma, aki csak olyan menüt készít, amelyet a saját tapasztalatai, az utazásai élményei és mindenekelőtt a családi gyökerei ihlettek. Két csillagot már kapott korábbi munkahelyén, a Castell Son Claret szállodában.

A Michelin Guide idei kiadásában Arellano és csapata újabb csillagot érdemelt ki, ezúttal a Zarandáért. Palmában az Adrian Quetglas, a Marc Fosh és a DINS éttermek is őrzik a csillagjukat.

A Michelin-csillag a világ minden táján turisztikai vonzerő. Fotó: expressen.se A Michelin-csillag a világ minden táján turisztikai vonzerő. Fotó: expressen.se

Macarena de Castro, az egyetlen női szakács Mallorcán, akit Michelin-csillaggal tüntettek ki. Itt született és nőtt fel, de ahelyett, hogy a művészeti világban fejezte volna be a tervezett tanulmányait, a családi vállalkozásba szállt be. Előtte a világ legjobb éttermeiben tanult, köztük a három Michelin-csillagos spanyolországi Maugaritzban, a WD-50-ben, New Yorkban, és nem utolsósorban a legendás spanyol El Bullíban.

Most konyhavezető a család éttermében Alcúdia egyik lakónegyedében. Konyhájában a legkülönbözőbb húsfélék alakulnak át meglepően nagyszerű ízélményekké. A legújabb guide-ban az étterem zöld Michelin-csillagot is kapott, a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseiért.

2012-ben nyílt meg az Andreu Genestra étterem, a kis vidéki Predi Son Jaumel szállodában. Az étterem 2015 óta sztár, teraszukról a Capdepera kastélyra nyílik páratlan kilátás. Andreu Genestra séf saját hatalmas birtokán biozöldségeket, gyümölcsöket, fűszernövényeket, szőlőt, olajbogyót és mallorcai búzát (xeixa) termeszt. Az ingatlanon sertéstelep és friss tojást tojó csirkék is találhatók, az állatokat helyben termelt takarmányokkal etetik. Tavaly az étterem elnyerte az áhított zöld Michelin-csillagot, amely az éttermeket jutalmazza fenntartható erőfeszítéseikért.

Az overtourism ellentéte

A szomszédos Ibiza – amely ugyancsak a világ egyik legnépszerűbb turisztikai desztinációja – szintén szerepel a kalauzban: az Ibiza Gran Hotel La Gaia étterme Oscar Molina főszakács vezetésével megkapta az első csillagát a 2022-es guide-ban. A Sant Antoni de Portmanyban található Es Tragón szintén bekerült idén a legjobbak közé.

A Michelin-csillag a világ minden táján turisztikai vonzerő. Sok ezren azért kelnek útra, hogy meglátogassák a csillagot elnyert éttermeket, legyenek azok a világ bármely táján.

Az overtourism ellentétének számít az 53 lakost számláló falu a Feröer-szigeteken a Koks, egy pici falu Michelin-csillagos étterme. Amelynek menedzsmentje a közelmúltban bejelentette, hogy két évre bezárnak, és Grönlandra költöznek.

A nemzetközileg is elismert Koks étterem 2017-ben kapta az első Michelin-csillagot, két évvel később pedig a másodikat. Számos más rangos listán is szerepeltek, például a Forbes magazinban, amely a 10 legmenőbb vendéglátó hely közé sorolta. Hogy az étterem fontos volt a Feröer-szigetek turizmusa szempontjából, bizonyítja, hogy 24 órával azután, hogy a Koks anno megkapta az első csillagát, csaknem kétmillió svéd korona értékben foglaltak az ínyencek repülőjegyeket az ide tartó járatokra. Bizonyára Grönland turizmusát is feldobják majd, bár azért az ottani éghajlati viszonyok nem hasonlíthatók össze a Feröer-szigetekivel.

A kétszeres Michelin-csillagos Koks étterem két évre bezár, és Grönlandra költözik. Fotó: expressen.se A kétszeres Michelin-csillagos Koks étterem két évre bezár, és Grönlandra költözik. Fotó: expressen.se

Nem feltétlenül bombaüzlet

Tévedés egyébként azt hinni, hogy a Michelin-csillagos éttermek aranybányák: a legtöbb ilyen hely veszteséges, hiszen még a magas árak sem mindig fedezik a sztárszakácsok és különleges szempontok szerint kiválasztott alkalmazottak fizetését. És persze teltházra sem mindig lehet számítani, hiszen a kereslet erre az árkategóriára szűk.

Az első éttermi ajánlásokat is tartalmazó kalauzt 1900-ban adták ki, amikor még alig néhány ezer autó járta Franciaország útjait. A gumigyártó Michelin-testvérek kiadványai az első években ingyenesek voltak, a hozzá mellékelt térképek gumiszervízeket, hoteleket és benzinkutakat értékeltek, és csak mellesleg éttermeket. Aztán amikor Andre Michelin meglátta, arra használják a guide-okat a gumiműhelyekben, hogy azokkal szerelőpadokat támasszanak ki, belátta, hogy csak annak van értéke, amiért fizetni kell. A Michelin-csillagok rendszerét, ami azóta sem sokat változott, 1933-ban vezették be. A legtöbb Michelin-csillagos étteremmel Tokióban lehet találkozni.

Végül egy érdekesség: amint az több helyütt olvasható, a II. második világháború végén a szövetségesek 1939-es francia Michelin Guide-okat nyomtattak újra hadászati célra, mert azok térképeit ítélték a legpontosabbnak.