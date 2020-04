Mentik a sportklubokat is, még több TAO-t használhatnak fel

Néhány apró, ám mégis jelentős változtatásról döntött a kormány a koronavírus-járvány miatt a TAO-támogatások terén. Röviden összefoglalva: több pénz mehet az egyesületekhez, és lazítottak néhány szabályon is.

A szerdai Magyar Közlönyben jelent meg a rendelet, mely a "Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályait" rögzíti. A látszólag aprónak tűnő módosítások azonban különféle plusz engedményeket tesznek a csapatoknak, amivel párhuzamosan kicsit még jobban megnyitja a TAO-csapot a kormány.

TAO-támogatást békeidőben csak a felmerülő költségek bizonyos százalékáig lehetett igényelni, tehát valamennyi pluszforrást biztosítani kellett a sportszervezetnek. Vagyis

utánpótlás-fejlesztésre az igazolt költségek 90 százalékát lehetett TAO-ból fedezni,

a versenyeztetéssel összefüggő kiadások szintén 90 százalékára,

a személyi jellegű ráfordításoknak pedig 50 százalékára,

a képzési feladatokkal összefüggőeknek 50 százalékára,

sportcélú ingatlan-üzemeltetés költségeinek 80 százalékára lehetett támogatást igényelni.

Sportcélú ingatlanberuházás, -fejlesztés esetén a támogatás mértékét az befolyásolta, hogy a létesítményt milyen mértékben használhatják közösségi célokra, egyéb sporteseményekre.

Ha az üzemidő 20 százaléka és évente legalább 10 nap volt ez az idő, akkor 70 százalék lehetett a TAO aránya,

az üzemidő 16 százaléka és évi legalább 8 nap biztosításakor a költségek 50 százalékát lehetett TAO-ból fedezni,

az üzemidő 12 százaléka és évi legalább 6 nap átengedésekor pedig 30 százalékos támogatást lehetett igényelni a beruházáshoz.

A veszélyhelyzetre és a járvány okozta gazdasági problémákra tekintettel mindez mostantól nem érvényes. A kormány úgy döntött, a fenti kiadások 100 százalékát lehet TAO-támogatásból fedezni.

A banki veszélyhelyzeti különadóból is lehet TAO-támogatás A hitelintézetekre kivetett különadóról a napokban jelent meg a kormányrendelet, mely a TAO-támogatásokat is érinti. A kormány lehetővé tette ugyanis, hogy ezt a különadót - mely a járványügyi alap forrásának részét képezi - 50 százalékkal csökkentsék a bankok, ha azt valamely sportszervezetnek TAO-támogatásként ajánlják fel. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha az adott hitelintézet a társasági adójában még nem élt ezzel a csökkentési lehetőséggel.

A felmerülő költségekkel kapcsolatos az a rendkívüli módosítás is, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően, ha a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségekről van szó, akkor ezek miatt nem kell módosítani a sportfejlesztési programot. Enélkül is elszámolhatók a TAO-támogatás terhére az ilyen rendkívüli kiadások, a sportszervezetnek mindössze az erre vonatkozó egyedi igényét a sportági szakszövetségnek előzetesen be kell jelentenie.

A jóváhagyott TAO-támogatás felhasználását, elszámolását illetően plusz egy évet kaptak a sportszervezetek. A fejlesztési programok hosszabbítása eddig csak a létesítményekkel kapcsolatos kiadások terén volt megengedett. A mostani módosítás nyomán azonban a sportfejlesztési programok

a képzésekkel összefüggő költségek

a személyi jellegű ráfordítás,

a sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés

a honlapfejlesztés,

a szoftverfejlesztés, szoftvervásárlás

az immateriális javak beszerzése

az utánpótlás, versenyeztetés,

és a sportcélú ingatlan üzemeltetésre célok

esetében is egy támogatási időszakkal, vagyis egy évvel meghosszabbíthatók.

Az ingatlanberuházás és -fejlesztés esetében a sportfejlesztési program a jelenleg érvényes 4 éven felül plusz egy évvel meghosszabbítható.

Ha pedig valamely sportszervezet saját forrást is tesz a TAO-támogatás mellé, akkor annak igazolására rendelkezésre álló 15 napos határidő a veszélyhelyzetre való tekintettel egyszeri alkalommal kérelemre, vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható.