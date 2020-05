Mit javasol Brüsszel a magyar kormánynak?

Azután, hogy Magyarország nemrég közzétette a 2020 és 2024 közti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramját, az Európai Bizottság részletesebben is megvizsgálta mindezt.

Biztosítani kell, hogy a vészhelyzetben meghozott intézkedések legyenek arányosak, időben szabályozottak, és megfeleljenek az uniós és nemzetközi irányelveknek – áll a dokumentumban. A meghozott intézkedéseknek nem szabad közvetlen hatással lenniük az üzleti életre, és a Bizottság emellett annak fontosságát is hangsúlyozta, hogy a közbeszerzések lefolytatásakor fejleszteni kell a versenyt a cégek között.

Az Európai Bizottság arra is felszólította a kormányt, hogy erősítse meg a legkisebb cégek likviditásának támogatását egyrészt újabb állami befektetési projektekkel, másrészt a magánbefektetők bevonásának támogatásával. A szervezet emellett kiemelte, hogy a befektetésekben külön hangsúlyt kellene kapnia a megújuló energiáknak, az oktatásnak és a K+F tevékenységnek.

A dokumentum szerint létfontosságú a rövidtávú munkaszerződések népszerűsítése és a munkaerőpiac élénkítése mellett az is, hogy megnöveljék a magyar munkanélküli ellátás időtartamát. A szervezet emellett kiemelte annak jelentőségét is, hogy a szociális háló érjen el minden állampolgárt, és mindenki hozzájuthasson az alapvető szolgáltatásokhoz és a minőségi oktatáshoz.

A Bizottság emellett arra is felszólította a kormányt, hogy minden egészségügyi dolgozónak biztosítsák a megfelelő védőfelszereléseket, és hozzanak olyan intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően az ország lakosságának számára jobban elérhetővé válnak az orvosi ellátás egyes formái.

Az uniós szervezet javaslata szerint minden szükséges lépést meg kell hozni azért, hogy minél inkább csökkenjen az a pofon, amelyet az ország gazdasága kap a világjárvány miatt. Mint írják, amint a gazdasági kondíciók engedik, olyan fiskális intézkedéseket kell meghozni, amelyek megerősítik a hitelezés biztonságát, de ugyanakkor a befektetési kedvet is növelik.

Ahogy arról korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk, a koronavírus-járvány miatt a kormány eddig azzal számolt, hogy 3 százalékos GDP-csökkenés jöhet Magyarországon, ezt a konvergenciaprogramban is megtartották. A gazdasági válság enyhítésére hozott intézkedések pedig teljesen átírják az idei költségvetést, ennek következményeként az eredetileg tervezett 1 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt először 2,7 százalékra növelte a kormány, ám ennél a benyújtott konvergenciaprogram még magasabb hiánycéllal számol, hiszen az előrejelzés szerint a deficit a GDP 3,8 százaléka lehet. További részletek cikkünkben.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!