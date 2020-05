Jövőre 140 milliárddal több külföldi adósságot kell törlesztenie az Orbán-kormánynak

Forintban, a mostani árfolyamok alapján, amelyek azonban - mint azt az idén nagyon is megtapasztalhattuk - változhatnak, s nem feltétlenül a hazai fizetőeszköz erősödésének irányába. Az ideinél 400 millió euróval magasabb, 2,9 milliárd eurós törlesztési terhet a kormány belföldi állampapírok eladásából fedezné. S annak érdekében, hogy e terve valóra váljon, közel 30 százalékkal többet, 2,5 milliárd forintot költene kommunikációs kampányra.

Ugyanakkor a forint- és devizapiaci helyzet függvényében a kormány piaci devizakötvény kibocsátására is sort keríthet. 2021-ben is jelentős volumenű fejlesztési célú, kedvező kamatozású hitel felvétele várható a nemzetközi fejlesztési intézményektől, amely külföldi, hosszú futamidejű forintforrás bevonását jelenti majd a hazai fejlesztési, beruházási programok megvalósításához - enged betekintést a háttérbe a jövő évi költségvetési tervezet.

Ezen kívül a hazai kisbefektetők körében sikeresnek nevezett, az eurózóna inflációjához kötött kamatozású, euróban denominált Prémium Euró Magyar Államkötvény értékesítése is hozzájárul a devizalejáratok refinanszírozásához.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A lakossági állampapír-állomány jelentős hányadát a tavaly június 3-án debütált sávos, fix kamatozású, 5 év alatt éves átlagban közel 5 százalékos hozammal kecsegtető, 5 éves futamidejű lakossági állampapír, a Magyar Állampapír Plusz képezi. Emellett ugyanakkor tekintélyes arányt képvisel a 3 és 5 éves változó kamatozású Prémium Magyar Állampapír is. A megnövekedett lakossági állomány mellett a korábbi évekhez képest kisebb a rövidlejáratú lakossági állampapírok aránya. A közvetlenül a lakosságnak értékesített állampapírok növelik a belföldi befektetői bázist, és megbízható finanszírozást jelentenek az állam számára - érvel a kormány a 2021. évi büdzséről készített tervezetének indoklásában.

Ambíciózus adósságkezelési céljai elérését a kormány még az eddiginél is intenzívebb kampánnyal támogathatja meg. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a jövő évi költségvetési tervekben közel 30 százalékkal többet, 2,5 milliárd forintot állított be "az állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadásokra".

Az elmúlt években végrehajtott futamidő-hosszabbítási műveletek (például az államkötvény-visszavásárlások és a csereaukciók) révén 2021-ben is alacsony a lejáró forintkötvény mennyisége, azaz ebből a szempontból csökkentek az adósság újrafinanszírozásával kapcsolatos kockázatok - olvasható a költségvetési törvénytervezet indoklásában.

A 2021. évi finanszírozási terv kidolgozása és a kamatkiadási és -bevételi előirányzatok tervezése ezen elvek figyelembevételével történt. E stratégia keretében a hiány és a lejáró adósság finanszírozása döntően forintkibocsátásokkal történik, de szerepet kap a devizafinanszírozás is. A központi kormányzat hiányának és a lejáró forintadósságnak a finanszírozását nagy arányban piaci és lakossági állampapír-kibocsátások biztosítják a kormány tervei szerint.

Bár a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai miatt az idén lassulhat a lakosság közvetlen tulajdonában lévő állampapír-állomány növekedése, a kormány továbbra sem tett le arról, hogy a most mintegy 8 ezer milliárd forintos érték 2023-ra elérje a 11 ezermilliárdot, vagyis amit még 2018 decemberében Varga Mihály pénzügyminiszter kijelölt. További stratégiai célkitűzés a forintpiac továbbfejlesztése és a piaci likviditás erősítése.

A kedden beterjesztett 2021. évi költségvetési tervezetből az is kiderül, mi a kormány államadósság-kezelési stratégiai célkitűzése. Nevezetesen, hogy jövőre is megőrizze az elmúlt években elért stabil finanszírozási helyzetet. Ezt három fő cél teljesülésével kívánja elérni:

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!