Müller Cecília: „Nehéz idők előtt állunk, nehéz idők jönnek!”

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa mai tájékoztatóját a veszélyhelyzetről és a kapcsolódó védelmi intézkedésekről az Országgyűlés által tegnap elfogadott törvény ismertetésével kezdte.

Mint fogalmazott, az új intézkedések bevezetésével párhuzamosan természetesen a régebbi, a maszkviselés szabályait előíró rendelkezések is életben maradnak, azokkal a szankciókkal együtt, melyeket a helytelen maszkviselés szabályainak megszegőivel szemben alkalmazhatnak, legyen az magánszemély, vagy az érintett intézmény, kereskedelmi egység üzemeltetője.

Kiss Róbert ezt követően elismételte a meghozott intézkedéseik új elemeit és kivételeit, melyet lapunkban a kedden este fél 11 előtt megjelent Magyar Közlöny legfrissebb száma alapján ismertettünk.

A meghozott intézkedések ellenőrzéséről szólva elmondta, hogy azt a rendőrség és a Magyar Honvédség hivatásos állománya végzi majd.

Alig van ma már olyan közösség, ahol ne fordult volna elő pandémia

Müller Cecília országos tisztifőorvos fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a „maszkviseléssel nem a rendőrnek teszünk szívességet, és nem is azért hordjuk, mert azt előírják”. Mint mondta: a jogszabály mindezt csupán nyomatékosítja, a maszk viselését a kialakult járványügyi helyzet indokolja, és ebben mindenkinek egyéni felelőssége van.

Így lehet ugyanis – tette hozzá – ellaposítani a járványgörbét és megelőzni, hogy az egészségügyi intézmények túlterheltté váljanak.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a járvány „intenzív terjedési szakaszban” van egész Európában, és Magyarországon is. Minden nap 4000-5000 friss fertőzöttet regisztrálunk hazánkban – mondta, majd ismertette a legfrissebb számokat.

A halálozásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy továbbra is a kritikus egészségügyi állapotban lévő személyek és az idősebbek a legveszélyeztettebbek, akiknél valamilyen szövődmény nagy valószínűséggel felléphet. Hozzátette, hogy a valódi halál ok általában az alapbetegség, a vírus mint társbetegség, kísérőbetegség jelentkezik.

Müller Cecília arra is felhívta a figyelmet, hogy azok is veszélyben vannak, akik semmilyen alapbetegséggel nem rendelkeznek. A vírus hazai terjedése óta az elhalálozottak 7 százaléka volt ilyen személy.

Müller Cecília ismételten kiemelte a maszkhasználat fontosságát, mint mondta, ez 80 százalékban csökkenti a fertőzés tovább terjedését. Erre azért is van szükség, mert - mint elmondta - „alig van ma már család, közösség, ahol ne fordult volna elő pandémia”.

Müller Cecília közölte: tegnap óta az aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények bekapcsolódtak a fertőzött betegek ellátásába, a kapacitás és ágyszám növekedésével pedig mindenki biztos lehet abban, hogy megfelelő egészségügyi ellátásban részesül.

„Nehéz idők előtt állunk, nehéz idők jönnek!” – figyelmeztetett.

Még több figyelmet kell fordítanunk az egyedül élő idős emberekre, segítsük őket, mind lelkiekben, mind testiekben, hívjuk fel őket gyakrabban, látogassuk őket, vásároljunk be nekik – adott praktikus tanácsokat Müller Cecília.

Munkahelyvédelem 2.0

Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese ismertette a munkahelyvédelemmel összefüggésben meghozott újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket. Mint fogalmazott, a vendéglátó és a szabadidős ágazat, valamint a szállodák az átlagosnál sokkal nagyobb kárt szenvedtek el, a támogatások is rájuk fókuszálnak. Hozzátette: mivel a korlátozó intézkedések novemberre korlátozódnak, így a támogatásokat is erre a hónapra időzítik.

A bejelentett adókedvezmények, melyeket az érintett ágazatok - a vendéglátó és a szabadidős ágazat, valamint a szállodák - igénybe vehetnek a következők: a vállalkozások mentesülnek a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési adó megfizetése alól.

A KIVA-sok a személyi jellegű kifizetések után járó adók megfizetése alól mentesülhetnek.

Bértámogatást a bruttó bér 50 százalékos mértékéig lehet igénybe venni, ennek két feltétele van: hogy a munkavállalót a cég ne bocsássa el és a munkabérét fizessék ki. A kérelmeket a megyei és a fővárosi kormányhivatalokhoz kell benyújtani, melyek 8 napon belül kötelesek dönteni. Az érintett vállalkozások TEAOR számát a Magyar Közlönyben teszik majd közzé. További könnyítésként a házhozszállításba ismét bevonhatók a taxisok, ez az első hullám idején is bevált.

Schanda Tamás hangsúlyozta, hogy az első hullám során 1 millió munkahelyet tudtak megvédeni, és a cél most is ez.

Válaszok a sajtónak

A Hír TV kérdésére Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy a közterületi maszkviselés betartását a rendőrség végzi a Magyar Honvédség hivatásos állományának bevonásával. Hasonló kérdés érkezett a Hajdú Bihari Naplótól is, ők az egyre nagyobb számú hatósági házi karantén ellenőrzése iránt érdeklődtek. Az Észak-Magyarország az iránt érdeklődött, hogy ha egy olyan családban van felnőtt fertőzött, ahol óvodás, vagy bölcsődés korú gyermek is van, akkor őket azért lehet-e óvodába, bölcsődébe vinni. Müller Cecília válaszában elmondta, ha a családon belül valaki pozitív, akkor mindenkinek hatósági karanténban kell maradnia a lappangás idejéig. A Tolnai Népújság kérdésére válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta, akinél a koronavírus-fertőzés gyanúja felmerül, az nem kaphat influenza elleni oltást, sőt a kontaktszemélyeket sem oltják be. Ismét érkezett kérdés arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi dolgozók hány százaléka fertőzött. Müller Cecília közölte, hogy a járvány kezdete óta mindössze 3 százalékuk lett fertőzött.