Müller Cecília nem volt ott a mai operatív törzs sajtótájékoztatón

Szokatlan látvánnyal szembesült, aki szerdán odakapcsolt az operatív törzs sajtótájékoztatójára. A megszokott Müller Cecília-Kiss Róbert-Gál Kristóf felállás helyett azt láthattuk, hogy egy új arc foglalta el a tiszti főorvos helyét a mikrofonnál. Gál azzal magyarázta a váltást, hogy Müller hivatali elfoglaltság miatt kellett, hogy kihagyja a mai szeánszot. Helyére Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője ugrott be. Galgóczi habitusa a látottak alapján nagyon más, mint a lassú tempóban mesélő Mülleré, így a mai sajtótájékoztató nagyon rövidre és pattogósra sikeredett, és hiányoztak belőle a Müller-féle intelmek is. Ebbe bejátszhatott az is, hogy az osztályvezető láthatóan izgult ebben az új szerepben.

Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az október 21-i operatív törzs sajtótájékoztatón. (Forrás: Magyarország Kormányának Facebook-oldala) Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az október 21-i operatív törzs sajtótájékoztatón. (Forrás: Magyarország Kormányának Facebook-oldala)

Bár az operatív törzs sajtótájékoztatóin ritkán hangzik el olyasmi, ami már korábban ne lett volna ismert, a mai adás különösen híján volt az új információknak, feltűnő volt például, hogy említést sem érdemelt az, hogy a mára elhunyt 48 fő újabb napi áldozatszám-csúcsot jelent, pedig ezúttal nem is egy-két, hanem tíz fővel haltak meg többen 24 órán belül a koronavírussal összefüggésben az országban, mint a korábbi leggyászosabb napon - azaz egy nappal korábban.

A reggel közölt statisztika átismétlése ma sem maradt el: 48 új áldozatot regisztráltak tehát, ezzel összesen már 1259-en haltak bele a vírusba az országban, 1423 új fertőzöttet találtak, így a vírus tavaszi megjelenése óta Magyarországon már összesen 50 180 fertőzöttet regisztráltak, melyből most 34 016 az aktív eset. 2023 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen.

Galgóczi elmondta, hogy a járvány kezdete óta elhunytak 6 százalékának nem volt krónikus alapbetegsége, mindenki másnak igen. Az oztályvezető azt is közölte, hogy az országban az idei összhalálozás nem nagyobb, mint "az elmúlt 10 évben összességében." Galgóczi ezután felhívta a figyelmet arra, hogy itt az influenza-szezon, de idén mindenkinek ingyenes az oltóanyag, így azt javasolta, hogy mindenki éljen is a lehetőséggel, és oltassa be magát. Még megnyugtatott mindenkit, hogy mind a három- mind a négykomponensű vakcina hatásos.

Kiss Róbert rendőr alezredes percei következtek. Ő elárulta, hogy a megelőző 24 órában 26 rendőri intézkedés történt az országban a koronavírussal összefüggésben. Tömegközlekedési eszközökön 16-szor kellett lépniük a maszk helytelen viselése vagy hiánya miatt, ebből egy helyszíni bírság született, a többi szituáció megállt figyelmeztetésnél. A boltokban 10-szer kellett mozdulniuk, itt mind figyelmeztetés volt ezúttal. A tranzitálók 29 esetben késztették cselekvésre a rendőröket, ebből 28 helyszíni bírság és 1 szabálysértési feljelentés született. Tegnap 10 155 alkalommal ellenőriztek hatósági házi karanténokat, 4283 újat rendeltek el, 418-szor az országba beutazókkal szemben. Jelenleg összesen 25 203 hatósági házi karantén van érvényben az országban.

Sajtós kérdések: