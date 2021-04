Müller Cecília: védettségi igazolvánnyal látogathatók az idősotthonok lakói

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a tájékoztató elején elmondta, hogy minden készen áll az érettségik hétfői megkezdésihez, a járvány miatt idén csak írásbeliket tartanak, a már megszokott egészségügyi óvintézkedések mellett, országszerte 1159 helyszínen.

Az írásbeli vizsgák alatt a diákok számára nem kötelező a maszk viselése, csupán ajánlott. Idén 72 303 végzős érettségiző, valamint 39 447 korábban már végzett vizsgázó vág neki az érettségiknek a következő hetekben.

Kiemelte, hogy összesen több mint 200 ezer iskolai és óvodai dolgozót már beoltottak, de Maruzsa Zoltán továbbra is mindenkit oltakozásra biztatott.

Az államtitkár az iskolanyitással kapcsolatban is mondott néhány adatot – a már megnyitott óvodákban és alsótagozaton a szerdai napon 68, illetve 78 százalékos volt a részvételi arány. Koronavírus-fertőzés miatt 12 óvodai csoportban kellett rendkívüli szünetet elrendelni, míg szintén 12 osztályt digitális tanrendre állítottak át.

Egyre kevesebbet kell intézkednie a rendőröknek

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese ismertette a rendőri intézkedések adatait az elmúlt 24 órából:

a közterületi maszkviselés hiánya miatt 533,

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 12,

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 6 esetben intézkedtek a rendőrök.

A kijárási korlátozások megsértése miatt 126 személy ellen kellett fellépni, így a korlátozások bevezetése óta már összesen 66 500 ember ellen intézkedtek emiatt a rendőrök.

Így alakultak a karanténszámok

A tegnapi nap folyamán 3046 új házi karantént rendeltek el, így összesen 31 133-an vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt. A karanténellenőrző alkalmazáson keresztül 2053-an kommunikálnak a hatósággal.

Müller Cecília: folyamatosan érkeznek az oltóanyagok

Az országos tiszti főorvos tájékoztatója elején elmondta, hogy folyamatosan érkeznek az oltóanyagok – 400 ezer Sinopharm-vakcina már megjött, míg további 44 400 adag Modernát is várnak a nap folyamán, ennek döntő többsége második körös oltás lesz. Emlékeztetett arra is, hogy a teljes védettséghez szükséges felvenni a védőoltás mindkét adagját.

A napi fertőzöttek számával kapcsolatban kiemelte, hogy az aktív fertőzöttek száma 250 ezer fő alá csökkent, míg több mint 500 ezren már meggyógyultak, a szakember szerint tendenciózus csökkenés tapasztalható a számokban. Ugyanakkor ismételten mindenkit arra kért, hogy oltassa be magát, mint mondta, az időpontfoglalási rendszer nagyon sikeres, aki időpontot foglal, néhány napon belül mindenképpen fel tudja venni az oltást.

Népegészségügyi vizsgálatok, egynapos sebészet

Müller Cecília emlékeztett arra is, hogy ismételten zajlanak a népegészségügyi vizsgálatok és szűrések, ezt igen fontosnak nevezte. Kitért arra is, hogy május harmadikától az egynapos sebészeti ellátások visszavezetése is megtörténik, de beavatkozásokat csak időpontfoglalást követően végezhetnek majd az intézmények.

Több mint egy évvel a szigorítások bevezetése után az országos tiszti főorvos részlegesen visszavonja a látogatási tilalmat az ilyen intézményekben – a védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttek a 18 éven aluli fiatalokkal együtt a védelmi intézkedések betartásával ismételten látogathatják a lakókat. Müller Cecília hozzátette, hogy azon lakók, akik eddig nem kívántak oltakozni, most is kérhetik a vakcina beadását. A lakók intézményelhagyására is lehetőség nyílik ismételten, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők korlátlanul elhagyhatják az otthonokat, és vissza is térhetnek. A nem védettek esetében, ha 72 óránál tovább tartózkodnak az intézmény falain kívül, a visszatéréshez egy negatív antigén tesztre lesz szükség.

Az operatív törzs a mai tájékoztatón nem válaszolt kérdésekre arra hivatkozva, hogy Gulyás Gergely a Kormányinfó keretében már megtette ezt.