Mutatunk egy csúnya ábrát a magyar koronavírus-helyzetről!

Kellemetlen koronavírus-adatot közölt csütörtökön reggel a Koronavírus Sajtóközpont. Az első ránézésre is csúnya adatnál van még csúnyább is. Mutatjuk.

Bár az országos járványgörbébe nagyon belerondított a most közölt országos adat, a régiós számok alapján készített ábra még ennél is csúnyábban néz ki.

A mostani megugrás hátterében valószínűleg az elmúlt napokban már sajtóban megjelent győri családi rendezvény állhat, ahol egyszerre 36-an fertőződtek meg és 100-nál is több személynek kellett házi karanténba mennie.

Ahogy mi is beszámoltunk róla , az elmúlt 24 órában két és fél hónapja nem látott mértékben ugrott meg az új koronavírus-fertőzöttek száma. A 33 azonosított fertőzöttnél többet legutóbb május 23-án diagnosztizáltak Magyarországon, akkor 35 személy tesztje lett pozitív.

