Nagy a baj: durván drágul a wc-papír is

Százmilliárd dolláros kesztyűt dob Amerika Kínának

A világ legnagyobb chipgyára épülhet fel New York államban. A chipgyártás "hazahozatala" gazdasági és nemzetbiztonsági szempontokból is fontos Amerikának, és erre rengeteg pénzt is hajlandó áldozni a szövetségi kormányzat. A másik oldalon viszont gazdasági hadüzenettel felérő korlátozásokkal igyekeznek visszavetni a kínai félvezetőipart.