Nagyon kínos volt a NER-nek, tíz év után csendben törölték a pénzintézetet

Az 2023-as hír volt, hogy Töröcskei Istvánra kilenc, a feleségére nyolcéves börtönbüntetést kért az ügyészség. A vád szerint Töröcskei a szükséges anyagi forrásokat fiktív hitelek kihelyezésével teremtette elő. De több per is volt. Az egyikben tavaly februárban született egy ítélet: folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolta meg az ügyészség a hitelszövetkezet nyolc egykori vezetőjét, akik a vádirat szerint több mint félmilliárd forint kárt okoztak fedezetlen hitelek kihelyezésével. A számvitel rendjének megsértése miatt ítélte el a Zalaegerszegi Törvényszék a Széchenyi Hitelszövetkezet volt ügyvezetőjét, míg a hűtlen kezelés vádja alól őt és hét vádlott-társát bűncselekmény hiánya miatt felmentette.

Sokáig nem történt semmi, aztán 2020-ban az ügyészség lépett: több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozhattak szerintük a Széchenyi Bank korábbi vezetői a bűntársaikkal. A bűnszervezet tagjait a nyomozó ügyészek vették őrizetbe egy nagyszabású akció keretében. A gyanú lényege szerint a kisebbségi állami tulajdonban lévő pénzintézet hitelkihelyezései kapcsán jött létre a bűnszervezet, amelyben a bank közvetett többségi tulajdonosa és felesége töltött be vezető szerepet. A bűnszervezet a hiteleket kihelyezte abban az esetben is, ha egyébként a hitelt igénylő gazdasági társaság kölcsönhöz nem juthatott volna.

A 24.hu korábbi cikke szerint a 2014-ben, csaknem egyszerre becsődölt hitelszövetkezet és bank ügye közt mindössze Töröcskei István személye az átfedés: ő mindkét ügyben érintett volt. Előbbiben vádlottként, utóbbiban gyanúsítottként. Töröcskei 2009 júliusa óta volt a zalaegerszegi székhelyű Széchenyi István Hitelszövetkezet igazgatóságának elnöke, és az ennek társbankjaként működő Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. alapító-tulajdonosa. Emellett 2004 és 2011 között a Hír TV tulajdonosának mondhatta magát, így döntő szerepe volt a jobboldali médiabirodalom létrejöttében is. Alapvetően Simicska Lajos embereként jegyezték, mindvégig veszteséges bankja mellett rábízták az Államadósság Kezelő Központ vezetését is.

A hitelszövetkezet a 2014. augusztus végi adatok szerint mintegy 6 ezer betétessel rendelkezett, működési területe jellemzően Zala megye és környéke egy részét ölelte fel. Mérlegfőösszeg szerint piaci részesedése a hitelintézeti szektorban nagyon csekély, nem érte el a 0,3 ezreléket sem. Azért csak részben fejeződött be a történet, mert a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. papíron még létezik. Az MNB 2014 decemberében vonta vissza a bank engedélyét, a pénzintézet elsősorban a hitelszövetkezeteket célozta meg.

Ezzel egy hosszú, talán sokak által már el is feledett történet ért részben véget. Az egy 2014 novemberi hír volt, hogy a betétesek biztonsága érdekében az akkori Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) kizárta tagjai közül a Széchenyi István Hitelszövetkezetet, emiatt az MNB határozatban döntött az intézmény működési engedélyének visszavonásáról. A jegybank betétkifizetési tilalmat rendelt el, és felügyeleti biztosokat rendelt ki a hitelszövetkezethez.

