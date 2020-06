Nagyszabású válságkezelő csomagot jelentett be Angela Merkel

- Önkormányzatok támogatása. Az önkormányzatok kieső iparűzési adó bevételeit a szövetségi állam és a tartományok együttesen segítenek kipótolni idén és jövőre, ami milliárdos támogatást jelent. (A magyar kormány ezzel ellentétes utat jár be - a szerk.) A szövetségi állam pedig az eddiginél nagyobb részt vállal át a munkanélküliek rezsiköltségeiből.

- Rezsitámogatás. A kormány a magánszemélyek és a cégek villanyszámláját is csökkentené, közvetetten a megújuló energia költségvetési támogatásának növelése révén, értesült a német lap.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!