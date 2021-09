Négy és fél hónapos csúcsra emelkedett az új fertőzöttek száma

A friss tájékoztatás szerint 633 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 822 705 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A hétvégi adatközléseket nem számítva - amikor 3 nap összesített adatait teszik közzé - négy és fél hónapja nem emelkedett egyetlen nap alatt ilyen mértékben a fertőzöttek száma, utoljára május 22-én jelentettek ennél több új megbetegedést.

Az áldozatok számának emelkedése viszont továbbra sem gyorsul, ezúttal 5 beteg hunyt el egy nap alatt, így az elhunytak száma 30 190 főre emelkedett. A gyógyultak száma 551-gyel emelkedett, 785 090 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy átesett a fertőzésen.

Az aktív fertőzöttek száma a napok óta tartó csökkenés után ezúttal újra emelkedett, egy nap alatt 77-tel, 7 425 főre emelkedett.

10-zel nőtt a kórházi ápolásra szoruló koronavírusosok száma, 539 beteget ápolnak kórházban, közülük 87-en vannak lélegeztetőgépen - ez utóbbi szám 6-tal nőtt egyetlen nap alatt.

A beoltottak száma 5 887 540, közülük 5 645 518 fő már a második oltását is megkapta, 760 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A harmadik oltást felvettek száma 18 ezerrel emelkedett, az oltottak száma viszont ezúttal is alig gyarapodott, mindössze 3357-en álltak be az oltással védettek sorába.

Az operatív törzs arra emlékeztet: a beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu