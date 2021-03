Négy százalékhoz közelíthet idén az infláció a jegybank szerint

Mitől atipikus a válság? Infláció ellen a reáleszköz és a részvény jelenthet védelmet

Míg az előző válság nem okozott fogyasztóiár-inflációt, most más a helyzet. Eközben a kötvényhozamokat nyomott szinten tarthatják, így “pénzügyi elnyomás”, elinflálás várható. Védelmet jelenthetnek a reáleszközök, köztük a részvények, de nem mindegyik. Hosszú távon az értékalapú társaságoknak áll a zászló. A magyar részvények is javulhatnak, mégsem ezekből táraznak be elsősorban a Hold Alapkezelőnél.