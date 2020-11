Nem adja meg a tavaszi kedvezményeket a kormány az egyetemistáknak - Marad a kötelező nyelvvizsga

Nincs napirenden, hogy a most diplomázóknak is elengedjék a kötelező nyelvvizsgát - válaszolta lapunk kérdésére a mai Kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azért kérdeztük ezt, mert ugyanúgy digitális távoktatásban tanulnak az egyetemisták, mint tavasszal, tehát ugyanúgy "járna" nekik is ez a kedvezmény.

Emlékezetes, hogy április 7-én Palkovics László innovációs és technológiai miniszter által bejelentett akcióterv egyik pontja volt, hogy mindenki mentesül a nyelvvizsga-kötelezettség alól, és így megkaphatja oklevelét, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz a felsőoktatásban, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A magyar gazdaság újraindításához nagy szükség van a diplomás munkavállalókra

- szólt a miniszteri indoklás. Az üzenetet megértették az emberek és valósággal megrohamozták az egyetemeket, ahol alig győzték munkával, hirtelen annyi diplomát kell kiállítaniuk.

Sok mindenről nincs még kormányzati döntés, így például nincs döntés Gulyás Gergely szerint:

a helyi iparűzési adóval kapcsolatban a pártok állami támogatásának 2021-es megfelezéséről a széleskörú tesztelések körérnek kiszélesítéséről a táppénzszabályok megváltoztatásáról, mert sok szülő kénytelen otthon maradni karantén miatt kisgyerekével a hazai sípályák esetleges kinyitásáról az orvosok jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendeletéről és arról, miként döntenek a karácsonyi időszakról.

Ellenben a miniszter szerint Magyarország finanszírozása 2022 végéig akkor is biztosított, ha nem vesznek fel nemzetközi hitelt. Az idei évben jelentős recesszió lesz, akár mínusz 6 százalékos visszaesés is lehet Gulyás szerint, ami megfelel a várakozásoknak. Meg fog nőni az államadósság is, de jövőre igyekeznek majd csökkenteni az alkotmánynak megfelelően.

A választási törvény módosítása (71 körzetben kelljen jelöltet állítani a listához) szerinte továbbra is csak a kamupártok ellen irányul. Az egynemű párok örökbefogadásáról pedig ezt mondta:

Isten úgy teremtette a világot, hogy egy férfinak és egy nőnek lehet gyermeke.

Az is kiderült még, hogy 961 embert ápolnak intenzív osztályon a koronavírus-járvány miatt, de a kórházigazgatóságok szervezettebb irányítást hozhatnak.