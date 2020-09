"Nem csak a kerékpársávokról döntöttünk a nagykörútnál"

A kommunikációs vezető azt mondja, emellett döntöttek a Nagykörút hosszú távú sorsáról is: több zöldet és élhetőbb körutat szeretnének, hogy ne elmeneküljünk, hanem ismét jó legyen rajta végig sétálni úgy, mint szüleink, nagyszüleink korában. Ezzel elindul egy társadalmi egyeztetés a körút sorsáról, amelyhez az eddigieknél is jóval mélyrehatóbb elemzések készülnek majd.

„A budapestiek szavazataiból az derült ki, hogy a visszaélénkülő autós forgalomban is van a helye a kerékpársávoknak, de ezt támasztja alá az erre fókuszáló reprezentatív közlekedési kutatásunk, valamint az aktív forgalommérésünk is” – magyarázza Rényi Ádám.

A kommunikációs vezető hozzátette, ugyan tavasszal a járvány hívta életre a biciklis megoldást, - hiszen sokan ódzkodtak a közösségi közlekedés hagyományos formáitól a koronavírus miatt -, de mindez csak előrébb hozta azt az elképzelést, ami Karácsony Gergely Élhető Budapest programjának szerves része is egyben. Azaz, hogy a belváros egyes részein az egyre nagyobb autósforgalmat átformálják.

„A Blaha Lujza tér és Petőfi-híd között újra két sáv lesz autóval járható, mert kerékpárosok a parkolósávra kerülnek. A Nyugati tértől a Blaháig marad a jelenlegi felfestés némi módosítással, például a csomópontok előtt kialakítunk kétsávos megoldásokat, és a lámpák átállításával is segítjük az autósok haladását” – mondta el lapunknak Rényi Ádám , a főpolgármester kommunikációs vezetője az érintett útszakaszok kétkerekű bejárása után.

Rényi Ádám, a Városháza kommunikációs igazgatója kétkeréken mutatta be a biciklisávokat (Fotó: BKK)

A Nyugati térről indulva profi kerékpáros idegenvezető segítségével egészen az Egyetem térig csekkolhatták a sajtó képviselői azokat a kerékpársávokat, amelyek jó ideje viták kereszttüzében állnak, s melyről a Főváros még szavazást is indított a sorsukat illetően. A szavazás augusztus 31-én zárult le, melynek eredményeként köztes megoldásként maradnak a kerékpársávok, az autósoknak pedig majdnem teljesen visszaadják az utakat.

