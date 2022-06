Nem csak Csányi Sándor borászata landolt mínuszban

Kezdjük a sort az ország klasszikus borrégiójával, Villánnyal, azon belül is a Csányi Pincészettel. A hat fiókteleppel rendelkező családi cég nettó árbevétele 1,4 milliárdról 1,7 milliárd forintra nőtt, ám nyereséget nem tudott termelni.

A mérleget magyarázó kiegészítő mellékletben a pincészet a veszteséget a személyi jellegű ráfordítások növelésével és az amortizációval magyarázza, de az okok között említik még a saját termelésű készletek csökkenését is. Ezzel együtt olaszországi exportjuk több, mint tízszeresére ugrott, Szlovákiába pedig háromszor többet szállítottak. Érdekesség, hogy a Kínába utazó boraik mennyisége 231 ezer forintról 7 millió forintra ugrott.

A Weninger & Gere Kft. nettó árbevétele 195,2 millióról kúszott fel 238,1 millióra, s ezzel a 22 százalékos növekedéssel az elmúlt öt év legjobbika. Nyereségük azonban már nem követte le ugyanezt a trendet, hiszen 4,6 millióról 2,8 millióra zsugorodott a tavalyi évben, ezért elképzelhető, hogy rövid lejáratú kötelezettségeik növekedése állhat a háttérben. Mindenesetre bevételük döntő része továbbra is belföldi értékesítésből származik.

A Bock Pincészet tavaly is veszteséges lett. Nettó árbevételük szinte megközelítette a 2020. évit, hiszen 220,6 millióról csak 200,6 millióra esett vissza a forgalmuk, ám a tavalyi 3 milliós, alacsonynak számító nyereségük 2021-re 51,3 milliós vesztességgé izmosodott.

Igaz, hogy - bár a kiegészítő mellékletben nem találtuk nyomát - nagy fába vágták fejszéjüket. Elindult a Bock Borászat” Kft. élelmiszeripari fejlesztése, melynek keretében a vállalkozás szőlőborainak minőségi fejlesztése és kínálatának szélesítése valósul meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 650,10 millió forint vissza nem térítendő támogatásból és 667,67 millió forint visszatérítendő hitelből, valamint közel 25 százalék önerő hozzáadásával valósul meg.

A Sauska Villány (Sauska és Társa) nettó árbevétele 782,2 millióról 1,1 milliárdra nőtt, ám adózás utáni vesztesége kísértetiesen azonos a 2020-as évivel, 106 millió forint. Igaz, nagy összegű kötelezettségeket vállaltak be. A makacs mínuszok okaként azt írják, hogy korábban a cég a Sauska Szállodaipari Kft -ben többségi (75 százalékos) befolyással rendelkezett, de ez a helyzet 2021. június 30-án megszűnt. Legtöbbet az USA-ba, Angliába és Kínába exportálnak.

A Vylian Szőlőbirtok és Pincészet 218,8 millióról 225,7 millióra növelte árbevételét, de nyeresége 76,3 millióról 25 millióra esett vissza. (Érdekességképpen: a pincészet mellett működő Vylyan Vinum Borászati Kft. képes volt nyeresége megkétszerezésére, 16,7 millióról 32,9 millióra).

A szekszárdi Mészáros-Borház Borászati Kft. nettó árbevétele is pozitívumot mutat, 898,4 millióról 1,1 milliárdra ugrott, ám nyeresége jócskán megcsappant: a tavalyi 170,2 millióról 58,9 millióra csökkent, ami annak köszönhető - mint írják -, hogy a Covid-19 miatt a társaság szálloda része sajnos hónapokig zárva kellett tartson, és a bevétel szempontjából ez nagy kiesést jelentett.

Dúzsi Tamás és családja „Szegzárdi” Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-je tavaly szintén jókora profitcsökkenést kellett megéljen. Nettó árbevételük hiába haladta meg 2020-ét, hiszen 234,6 millió helyett 270,4 millió forintot értékesítettek, nyereségük 46,6 millióról 3,8 millióra zsugorodott. Mindez annak köszönhető, hogy 86,9 millió forintot fordítottak új borászati üzemük felépítésére.

A 39 fős Bodri Pincészetnek sajnos még nincs fent a beszámolója, tavaly is csak augusztusban tették nyilvánossá. De azért lenne roppant érdekes a 2021-es évük, mert a 2020-ban úgy sikerült hihetetlen nagy nyereség-növekedést elérniük, hogy nettó árbevételük jócskán csökkent. 2019-re 2020-ra ugyanis 24,2 millió helyett már 430,1 millió forint maradt a zsebükben.

Ahogy lapunk nemrégiben megírta, a Grand Tokaj új tulajdonossal is veszteséges lett. Árbevételét 2,66 milliárdról 2,68 milliárdra növelte, ám a 706 milliós veszteség után tavaly 680 milliót produkáltak.

Hiába kapott tavaly új „gazdát” a Grand Tokaj Zrt., továbbra is veszteséges. Igaz, kicsit sikerült lefaragnia a mínuszokból.

A Sauska Tokaj mérlege még nem publikus, a MÁD Wine Kft.-nek viszont 238,6 millióról 343,9 millióra sikerült forgalmát növelni, és azon borászatok egyike, amelyeknek sikerült nyereségüket növelni 616 ezerről 1,1 millió forintra.

A 174 fős Varga Pincészet kiugró, de a tavalyelőttinél nem magasabb nettó árbevételt könyvelhetett el, hiszen az 5,9 milliárd után 2021-ben 5,6 milliárdos forgalmat generált. A 476,2 milliós nyereségük is kissé megcsappant, hiszen tavaly 378,3 millió maradt a zsebükben, de így is 100 milliós osztalékot állapítottak meg.

A Badacsonyban igen népszerű Laposa Birtok - amelynél tavaly egy új tulajdonost is bejegyeztek - az elmúlt évek legmagasabb forgalmát bonyolította tavaly, 548,6 millióról 592,4 millióra növelte bevételét. Ezzel ellentétben viszont 96,2 millióról 15,8 millióra apadt a tiszta bevételük, igaz rendesen vannak hiteleik, melyeket törleszteniük kell. (A teljes képet azonban csak azokkal a kapcsolódó cégek számaival együtt kapnánk meg, mint a Laposa Hableány, a Laposa Friss, a Laposa Gasztro, a Laposa Műhely és a Laposa Fesztivál).

A Pátzay-Badacsony 131,9 millióról 183,8 millióra növelte nettó árbevételét, 186,7 milliós nyereségét viszont tavaly 93,6 millió forintos vesztességé módosította. Igaz, rövid és hosszú távú kötelezettségeik egyaránt jelentősen nőttek, ami azzal függhet össze, hogy nagy high tech borászati beruházást hajtottak végre nem messze a Villa Pátzaytól. A borászat egy új vendégfogadó teret is épített, ami a hordós érlelő szomszédságában található és méltó módon lehet a kóstolásra érkező vendégeket fogadni.

Ugyan nem badacsonyi, de balatoni borászat a Légli Szőlő- és Bortermelő Kft., amely jóval sikeresebb évet tudhat maga mögött, mint a 2020-as. 89,5 millióval nagyobb forgalmat produkáltak, nyereségük pedig 4,8 millió forinttal lett magasabb.

A Kreinbacher Birtok Pezsgőpincészet 673,8 millióról 997,1 millióra növelte forgalmát, nyeresége azonban 994,3 millióról 306,4 millióra csökkent, minden bizonnyal rövid lejáratú kötelezettségei miatt, de így is 164 milliós osztalékot javasolt jóváhagyásra.

A Rókusfalvy Birtok magához tért, túlszárnyalta a Covid előtti eredményt, 73,1 millióról 135,4 millióra növelte forgalmát, ami náluk is az elmúlt évek legjobbika. Tavalyelőtti 2,2 milliós veszteségét pedig 6 milliós nyereségbe fordította át.

A Hernyák Pincészet 34 millió után tavaly 60,9 milliós forgalmat bonyolított, s 673 ezer forintos nyereségük is felugrott 5,5 millióra. Köszönhetően például annak is, hogy megnyitották esküvői rendezvényházukat, 2023-ban pedig kijön az eredetvédett Etyeki Pezsgőjük is.