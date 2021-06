Nem csak kormánypárti nagyvárosok kaptak támogatást

A korábbi kormányzati döntések hatására a települési önkormányzatoktól jelentős forrásokat vontak el. Ez számos önkormányzatnál okoz megoldhatatlannak látszó problémát, hiszen a most közzétett határozat szerint több településnek is „az önkormányzati feladatok ellátása” jogcímen juttatnak pénzt. A fentiek mellett többen fejlesztési feladatokra kapnak forrásokat.

A megjelent rendelet szerint Debrecen kapja a legnagyobb összeget, közel 3 milliárd forintot, de számos ellenzéki vezetésű város is jelentős forrásokat kap. Így például Pécs és Szeged is 2 milliárd körüli összeget kap, de a kedvezményezettek között találjuk Érd vagy éppen Hódmezővásárhely városát is.